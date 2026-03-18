Unui pensionar bețiv – să zâmbim împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu

Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira…

IMPERIILOR LUMII ȘI VASALILOR ACESTORA

Miroase-n lume-a praf de pușcă,

Împărățiile se mușcă,

Vasalii lenevesc pe vatră

Și toată ziulica…latră.

UNUI PENSIONAR BEȚIV

Trage la mustață

Într-un bar din piață.

Nu-i zi ca moșneagul

Să nu-i roadă pragul…

PREȘEDINTELUI SUA, TRUMP

În toate urmărește-un singur țel,

Din câte analiștii ăși dau seama:

Găina să o pape singurel,

Iar aliaților să lase…zeama.

UNUI MOLDOVEAN ADÂNCIT ĂN LECTURA ZIARELOR DE LA NOI

Ba te tulburi, ba suspini,

Presa răsoind subtil:

„Gazetari avem puțini,

Iar gazetărași – câți vrei…”