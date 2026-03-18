Unui pensionar bețiv – să zâmbim împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu

Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira…
IMPERIILOR LUMII ȘI VASALILOR ACESTORA
Miroase-n lume-a praf de pușcă,
Împărățiile se mușcă,
Vasalii lenevesc pe vatră
Și toată ziulica…latră.
UNUI PENSIONAR BEȚIV
Trage la mustață
Într-un bar din piață.
Nu-i zi ca moșneagul
Să nu-i roadă pragul…
PREȘEDINTELUI SUA, TRUMP
În toate urmărește-un singur țel,
Din câte analiștii ăși dau seama:
Găina să o pape singurel,
Iar aliaților să lase…zeama.
UNUI MOLDOVEAN ADÂNCIT ĂN LECTURA ZIARELOR DE LA NOI
Ba te tulburi, ba suspini,
Presa răsoind subtil:
„Gazetari avem puțini,
Iar gazetărași – câți vrei…”