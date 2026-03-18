Faptele bune și frumoase sunt făcute de oameni buni și frumoși

După ce ieri am scris despre decizia administrației întreprinderii Apă-Soroca, în persoana directorului Igor Danii, astăzi am citit, pe rețelele de socializare despre o altă faptă bună și frumoasă.

De data aceasta de bunăvoința unor oameni mărinimoși au beneficiat pacienții de la mSpitalul raional Soroca… „Stimați reprezentanți ai Fabricii de producere și îmbuteliere a apei minerale naturale – Apa Soroca, vă adresăm sincere mulțumiri pentru gestul generos de a dona apă potabilă pacienților din cadrul IMSP Spitalul Raional Soroca. Sprijinul oferit de dumneavoastră contribuie în mod direct la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire și la asigurarea confortului necesar pentru pacienți si personalul medical.

Prin implicarea și responsabilitatea socială de care dați dovadă, demonstrați că solidaritatea și grija față de comunitate sunt valori esențiale. Apreciem profund această inițiativă și sprijinul acordat instituției noastre. Mulțumim S.A. ,,Red-Nord” din Soroca pentru organizarea transportului!”, au scris pe pagina de Facbook cei de la spital

Frumos acest gest de solidaritate și responsabilitate față de sistemul medical în criza apei!