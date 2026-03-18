Apa ar putea reveni în rețea în orice moment / VIDEO

Astăzi, 18 martie, a avut loc ședința Comisiei Raionale pentru Managementul Crizei din cadrul Consiliul Raional Soroca , în cadrul căreia au fost analizate măsurile privind asigurarea populației cu apă potabilă.

Potrivit autorităților, ÎM „Regia Apă-Canal” este pregătită tehnic să reia pomparea apei în rețelele orașului imediat ce rezultatele analizelor de laborator, expediate la Chișinău, vor confirma că apa este potabilă. Între timp, datele preliminare privind probele prelevate din râul Nistru sunt considerate relativ bune, ceea ce permite estimarea reluării activității SA „Acva-Nord” în viitorul apropiat.

Pentru a asigura necesarul de apă potabilă, Comisia a solicitat sprijinul Centrul Național de Management al Crizelor, fiind cerute șapte autospeciale pentru transportul apei. Autoritățile au confirmat că, începând de mâine dimineață, trei unități vor fi disponibile, iar distribuirea apei către populație va începe în regim ambulant, în sectoarele orașului.

Autoritățile anunță că vor reveni cu informații actualizate în funcție de evoluția situației.