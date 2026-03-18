Pentru tentativă de omor, un bărbat de 39 de ani a fost condamnat la închisoare pe un termen de 15 ani.

Procuratura municipiului Chișinău anunță că printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat de 39 de ani a fost condamnat pentru tentativă de omor, cu stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani.

Potrivit probatoriului administrat de procurori, în luna iulie 2025, inculpatul, după ce ar fi consumat substanțe narcotice, a intrat în apartamentul din sectorul Botanica al capitalei, unde locuia împreună cu concubina sa. Acesta s-a năpustit asupra femeii, care se afla în pat, pregătindu-se de somn, acuzând-o de infidelitate, și i-ar fi aplicat multiple lovituri de cuțit, inclusiv în zona ochiului.

Victima a reușit să se apere, împingându-l și provocându-i o leziune la mână, moment în care agresorul a părăsit camera, informează procuratura.md

Din declarațiile victimei, aceasta ar fi încercat să găsească telefonul pentru a solicita ajutor, însă acesta i-a căzut după pat. După un interval de timp, inculpatul a revenit în cameră și i-a adresat cuvinte injurioase, întrebând-o dacă nu a murit încă. Când partea vătămată a încercat să se ridice, a căzut la podea. Aceasta i-a spus inculpatului că nu l-a înșelat și l-a rugat să solicite ambulanța. Inculpatul i-a înmânat telefonul și a abandonat-o în odaie. Victima a apelat serviciul 112.

În ședința de judecată, inculpatul nu și-a recunoscut vina în comiterea infracțiunii.

Sentința este cu drept de apel.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.