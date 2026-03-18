Vasile Baș a câștigat un nou mandat de director al Liceului Teoretic „Constantin Stere” din Soroca

La concursul organizat recent de Direcția Învățământ Soroca pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Liceului Teoretic „Constantin Stere” din Soroca, Vasile Baș a câștigat un nou mandat. Acesta a avut-o în calitate de contracandidat pe șefa adjunctă a liceului, Stela Tagadiuc.

Până în 2030 actualul director și-a propus să crească dezvoltarea instituțională și calitatea procesului educațional prin: Îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ, prin utilizarea metodelor moderne de predare-învățare și prin centrarea actului educațional pe elev; Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, prin formare continuă și implicare în proiecte educaționale inovatoare; Modernizarea bazei materiale și a infrastructurii educaționale, inclusiv prin valorificarea tehnologiilor digitale în procesul de predare-învățare; Promovarea unui climat educațional sigur, incluziv și motivant, care să favorizeze dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor; Consolidarea parteneriatului dintre școală, familie și comunitate, prin implicarea activă a tuturor factorilor educaționali în viața instituției; Dezvoltarea competențelor civice, sociale și culturale ale elevilor, în vederea formării unor cetățeni responsabili și activi.

Alte planuri țin de construcția acoperișului liceului, a unui teren de sporturi și a altuia de fotbal.