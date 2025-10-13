Așa-numiții deputați, slugile „Șeriff”-ului

Potrivit documentelor – o companie de stat a Republicii Moldova. În realitate, însă, e controlată de holdingul „Șerif ” și, totodată, de regimul separatist de la Tiraspol. Mai mult, aceasta este administrată de așa-numitul deputat al Sovietului Suprem al așa-numitei republici moldovenești nistrene. Și nu e singurul care, în timpul mandatului de deputat, conduce companii importante pentru regiunea transnistreană, deși acest lucru este interzis de lege. Noi am identificat cel puțin alți șase deputați, toți strâns legați de „Șerif”, holding care controlează cea mai mare parte a economiei regiunii. Beneficiarul final e Victor Gușan, despre care se spune că ar fi activat în miliția și serviciile speciale transnistrene. De ce aceast lucru reprezintă o problemă de integritate și cine sunt așa-zișii deputați, afiliați holdingului „Șerif”? Aflați în investigația realizată de Zona de Securitate și CU SENS.

Tirotex este o întreprindere textilă de mari dimensiuni din regiunea transnistreană, care, potrivit datelor publicate de companie, își exportă produsele în 30 de țări ale lumii. Fabrica este la Tiraspol, pe teritoriul regiunii separatiste. Conform documentelor, întreprinderea aparține Ministerului Industriei și Infrastructurii al Republicii Moldova, instituție care poartă acum denumirea de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Totuși, se pare că autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu dețin control asupra uzinei.

Tirotex nu a anunțat public despre vizite oficiale ale reprezentanților autorităților de la Chișinău. În schimb, a fost vizitată de mai multe ori de reprezentanți ai autorităților ruse. De exemplu, în anul 2016, la fabrică a venit Ambasadorul de atunci al Federației Ruse în Republica Moldova, Farit Muhametșin. Într-un alt video, publicat în 2016, apare un deputat al partidului de guvernământ de la Moscova, „Rusia Unită”, care s-a întâlnit cu președintele de atunci al așa-numitului Soviet Suprem, Vadim Krasnoselski — cel care, din 2016, a devenit liderul regimului de la Tiraspol. În spatele lor – Andrei Mejinschi, directorul uzinei, care, înainte de a fi numit în această funcție, a condus Direcția pentru combaterea criminalității organizate și a corupției din cadrul așa-numitului Minister de Interne.

Oficial, Mejinschi a devenit directorul Tirotex în 2013, după ce Consiliul întreprinderii, în care autoritățile de la Chișinău nu au niciun reprezentant, l-a numit în funcție și a transmis o solicitare în acest sens Ministerului Economiei al Republicii Moldova, condus la acea vreme de Valeriu Lazăr. L-am întrebat pe fostul ministru despre această numire, însă el a declarat că nu-și amintește detaliile.

VALERIU LAZĂR, fost ministru al Economiei (2005–2006, 2009–2014): Îmi amintesc că a fost un director la Tirotex, Andrei Mejinschi. Da, țin minte așa ceva. Dar am semnat, nu am semnat, în ce circumstanțe? Nu pot confirma sau infirma, pur și simplu, nu țin minte.

Cheia simbolică a întreprinderii din Tiraspol i-a fost înmânată lui Mejinschi, în 2013, de fostul director al uzinei, Vilor Ordin, care până în 2010 fusese deputat în așa-numitul Soviet Suprem.

ANDREI MEJINSCHI, director general al Tirotex SRL: Cheia este într-adevăr grea. Înțeleg responsabilitatea care îmi revine. Mă angajez să păstrez toate tradițiile care există în prezent la Tirotex.

În timp ce la Tiraspol Andrei Mejinschi era numit în funcție, la Chișinău fratele său, Valentin Mejinschi, conducea compania de pază a oligarhului și fostului deputat Vladimir Plahotniuc, Argus-S. El este, de asemenea, fostul șef al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției din Chișinău, instituție care, astăzi, poartă denumirea de Centrul Național Anticorupție. Iar, în 2008, pe vremea comuniștilor, el a fost ministru de Interne în Guvernul de la Chișinău. În 2015, la aproape trei ani după ce a început să lucreze la Tirotex, Andrei Mejinschi devine deputat în așa-numitul Soviet Suprem local. În același timp, își păstrează funcția de director al uzinei.

Până în prezent, el deține ambele funcții simultan, deși, conform legislației Republicii Moldova, deputaților le este interzis să combine funcția publică cu activitatea într-o companie comercială. O regulă similară este prevăzută și în așa-numita Constituție a regiunii transnistrene. În ceea ce privește poziția Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, care figurează drept fondator al Tirotex, l-am întrebat pe secretarul de stat al ministerului, Viorel Garaz. Acesta a răspuns că Chișinăul nu controlează regiunea și nici uzina.

VIOREL GARAZ, secretar de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării: Din păcate, nu putem controla acele întreprinderi care se află în regiunea transnistreană, deși toate acestea, la momentul în care Republica Moldova a devenit independentă, îi aparțineau, erau, desigur, înregistrate ca proprietate a Republicii Moldova.

Reporter: Cât de normal este ca o persoană care, pe de o parte, conduce o companie de stat a Moldovei, chiar dacă aceasta nu este controlată, să fie în același timp deputat în regiunea transnistreană? VIOREL GARAZ, secretar de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării: Cel mai probabil, acest lucru are legătură cu relațiile sale personale de acolo. Evident, toate acele structuri care funcționează acolo sunt ilegale, nefiind recunoscute nici de Republica Moldova, nici de alți membri ai comunității internaționale.

La evenimentul organizat cu ocazia numirii lui Mejinschi în funcție, în înregistrarea video îl vedem în prezidiu și pe un alt deputat al regiunii, Dmitri Oghirciuc, care ocupă poziția de director al companiei „Șerif” din anul 2012, una dintre cele mai mari companii plătitoare de impozite din regiune. Prezența sa acolo nu este întâmplătoare. În același an în care a devenit director al „Șerif”, Oghirciuc a devenit și deputat în așa-numitul parlament local. Precizăm că firma „Șerif” face parte din holdingul cu același nume, al cărui beneficiar final este oligarhul Viktor Gushan. Din acest holding fac parte, de asemenea, un club sportiv, complexul pentru creșterea sturionilor „Aquatir”, centrul medical „Medin” și alte câteva companii din regiune. Numele lui Gushan este menționat în dosarul CtEDO: Ilașcu împotriva Moldovei și Rusiei. Ilie Ilașcu, pe atunci politician și membru al Frontului Popular, a fost arestat ilegal de către regimul separatist.

Potrivit declarațiilor sale, Gushan, care pe atunci era ofițer al miliției locale, a participat la perchezițiile efectuate în casa sa, iar mai târziu a devenit membru al serviciilor secrete ale regimului separatist. Deși, conform documentelor, Tirotex se află în proprietatea statului Republica Moldova, de facto, din anul 2005, acesta face parte din holdingul „Șerif”. Despre acest lucru s-a vorbit chiar în anul 2018 în cadrul Sovietului Suprem, când a fost felicitat principalul contribuabil al regiunii – holdingul „Șerif”. De asemenea, despre importanța „Șerif”-ului și a Tirotex-ului vorbește și Mejinschi în timpul vizitei efectuate de clubul de fotbal al lui Gushan la fabrică. Acest video a fost publicat de canalul TSV, fondat, la rândul său, tot de „Șerif”.

ANDREI MEJINSCHI, director general al Tirotex SRL: Șerif și Tirotex sunt două nume sonore, despre care se vorbește mult dincolo de hotarele republicii noastre. Datorită lor, lumea află despre Transnistria și vorbește despre ea.

Avocatul Promo-LEX, Vadim Vieru, menționează că holdingul Șerif, controlat de Viktor Gushan, folosește așa-numiții deputați în scopuri economice.

VADIM VIERU, avocat al Asociației Promo-LEX: Administrația grupului de companii „Șerif”, din informațiile, inclusiv care sunt publice, folosesc reprezentanții administrației de la Tiraspol și, după cum se vede în această situație, așa-numiți deputați, pentru a-și asigura interesele economice și financiare în regiunea transnistreană. Da, este o chestiune care ține de compatibilitate și integritate, anume din considerentul că deputatul, în procesul de activitate, să nu influențeze anumite proceduri, să nu folosească funcția de deputat pentru a obține beneficii care nu sunt legale.

Până în anul 2010, pentru a asigura cu energie electrică întreprinderea Tirotex și alte companii din cadrul holdingului „Șerif”, a fost construită centrala Tirotex-Energo, care, până la criza energetică din această iarnă, funcționa cu gaz rusesc. Conducătorul Tirotex-Energo este Vadim Levițchi, care, încă de la sfârșitul anului 2010, deține și funcția de deputat în așa-numitul Soviet Suprem de la Tiraspol.

Din 1991 și până la obținerea mandatului de deputat, Levițchi a lucrat la fabrica de textile Tirotex. În anul 2007, a aderat la partidul „Obnovlenie”, în română – „Reînnoire”, iar în același an a fost luată decizia de a construi centrala Tirotex-Energo, pe care o conduce până în prezent.

VADIM LEVIȚCHI, director al Tirotex-Energo SRL: Au fost investite peste 48 de milioane de dolari în producția principală. Au fost create 150 de locuri de muncă. Tirotex-Energo a plătit statului 5,8 milioane de dolari sub formă de impozite și contribuții.

Fabrica de vinuri și coniac din Tiraspol, Kvint, este o altă întreprindere importantă pentru economia regiunii transnistrene, care finanțează regimul separatist de la Tiraspol și face parte din holdingul „Șerif”. Este condusă de Oleg Baev, deputat în așa-numitul Soviet Suprem din partea partidului „Obnovlenie”, în română „Reînnoirea”, care ocupă această funcție de 25 de ani. Potrivit propriilor sale declarații, el a venit la fabrică cu mult timp înainte și a devenit director în anul 1986.

Dacă Tirotex, cel puțin conform documentelor Agenției Servicii Publice (ASP) a Republicii Moldova, figurează în continuare la bilanțul ministerului moldovenesc, atunci fondatorul companiei Kvint, cel puțin din 2001 și până la privatizarea din 2006, era, potrivit datelor Agenției Servicii Publice, în proprietatea așa-numitul Minister al Agriculturii al regiunii transnistrene. Din informațiile din arhiva site-ului „Șerif” reiese că, în 2006, compania controlată de Viktor Gushan a privatizat fabrica. Acest fapt este confirmat de datele din dosarul companiei de la ASP, unde Viktor Gushan este indicat drept beneficiar final. Deși Oleg Baev își construiește cariera la Tiraspol, el are domiciliul într-un apartament din centrul Chișinăului, pe bulevardul Ștefan cel Mare, care aparține fiicei sale. Mai mult, soția sa deține două companii în Chișinău: B & Beauty Com, care, printre altele, se ocupă cu comerțul de produse cosmetice cu amănuntul și cealaltă – BM Trade, care comercializează băuturi cu amănuntul. Ambele afaceri își au adresa juridică la aceeași adresă. A fost dificil să găsim biroul pe cont propriu, așa că ne-a întâmpinat o angajată a magazinului. Ea ne-a condus într-o încăpere mică și întunecată, cu diverse produse cosmetice. Prin intermediul ei am reușit să luăm legătura cu soția lui Oleg Baev, însă imediat ce a auzit întrebarea, aceasta a închis telefonul.

Pe lângă acești patru deputați, am identificat încă trei care conduc întreprinderi importante pentru economia regiunii. Unul dintre ei este Iuri Cucerenco, care din anul 2017 conduce Consiliul de administrație al Agroprombank, instituție ce face parte din holdingul „Șerif”. În același an în care a devenit președinte al băncii, a obținut și mandatul de deputat în așa-numitul Soviet Suprem. Evgheni Gușan, fiul oligarhului și proprietarului holdingului „Șerif”, deține, din 2023, compania Trading Group, care, printre altele, se ocupă cu transportul de cereale. Potrivit unei anchete realizate de RISE Moldova, cel puțin în anul 2016, Evgheni Gușan era fondatorul firmei Universal Trade, care era proprietara uzinei Moldavizolit din Tiraspol. Însă, începând cu 2024, această întreprindere este condusă de un alt deputat local, Porfirii Șkilniuk, care anterior a fost prim-adjunct al directorului general al companiei „Șerif”. Pe lângă Moldavizolit, Șchilniuc deține și conduce compania Almavis din Tiraspol, care figurează într-un dosar penal, deschis de autoritățile de la Chișinău, privind contrabanda cu țigări. Dosarul se află în prezent pe rol în instanța de fond.

Am încercat să luăm legătura cu fiecare dintre așa-numiții deputați, menționați în acest material. I-am sunat la numerele de telefoane, indicate pe site-ul așa-numitului Soviet Suprem. În majoritatea cazurilor nu ni s-a răspuns, iar unii asistenți, care au promis că vor reveni cu un apel, nu au mai făcut-o. La numărul de telefon indicat pe pagina deputatului Levițchi, o femeie de la celălalt capăt al firului ne-a spus că nu oferă comentarii presei din Republica Moldova.

L-am întrebat pe Oleg Serebrian, care a deținut funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare din ianuarie 2022 până în iulie 2025, cum se raportează Chișinăul la faptul că, la Tiraspol, așa-numiții deputați conduc întreprinderi importante pentru economia regiunii.