Părintele Mihail MILEA: „Fără Dumnezeu nu putem face nimic aici, pe pământ – nici măcar umbră” / VIDEO

Lansări de carte

În prezența unui public select, la Biblioteca „Basarabia” din Soroca a avut loc lansarea unui nou roman ieșit de sub penița Preotului Doctor Mihail Milea, alias Sava Bogasiu. Or, acest prolific scriitor, Cetățean de Onoare al raionului și municipiului Soroca a editat peste 50 de cărți și romane, majoritatea dintre care au fost lansate în urbea de pe malul Nistrului. În acestă lucrare de o ținută emoțională aparte, autorul a trecut prin toate ipostasele existenței sale, de la naștere și până în prezent, cu marea dorință de a demonstra că fără Dumnezeu nu putem face nimic aici, pe pământ – nici măcar umbră.

Despre unicitatea acestei lucrări literare vorbește și faptul că, prefața la acest roman, „Sunt ceea ce sunt”, a fost scrisă de academicianul Mihai Cimpoi or, „…cartea părintelui scriitor Sava Bogasiu este de o actualitate indiscutabilă azi, când ne punem întrebarea existențială cine suntem, care-i numele nostru, care este răspunsul ființei noastre la sacramentala întrebare: cu ce valori și virtuți creștinești și laice ne prezentăm în fața datoriei deontologice de a fi ceea ce suntem…Este o maturitate ardentă, până în ultima fibră a ființei, despre ceea ce este personalitatea sa, pusă mai ales sub semnul afirmației SUNT ROMÂN și al bucuriei de a fi român în România și a purta în adâncul ființei rădăcinile genetice ale dacismului”.

Printre altele, în cadrul lansării autorul romanului a punctat, cu modestia care îl caracterizează că „…am pus mult suflet în această carte, deoarece scrierea aceasta este testamentul vieții mele. Între coperțile acestei cărți am pus inima mea, care se bate ori de câte ori cineva va citi din ea cu bucurie și credință!”