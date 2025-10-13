O femeie de 46 de ani a fost ucisă de soț și aruncată la gunoi

  O crimă șocantă a avut loc în localitatea Chiriet-Lunga, raionul Cimișlia. Potrivit realitatea.md care citează t.me/gagauziarun/20185, pe un teren de gunoi a fost descoperit trupul neînsuflețit al unei femei de 46 de ani, dată dispărută de mai bine de două săptămâni.

Femeia era căutată din 26 septembrie, după ce fiica sa a alertat autoritățile că mama ei a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu a mai răspuns la telefon. În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că principalul suspect este chiar soțul victimei, un bărbat de 50 de ani, care anterior fusese sancționat pentru violență domestică. Acesta și-a recunoscut fapta și a predat arma cu care a comis crima.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore.


OdN fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

