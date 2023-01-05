Armistițiu de Crăciun, de la ora 12:00 a zilei de 6 ianuarie până la ora 24:00 a zilei de 7 ianuarie – de la Patriarhul Kiril apel

În ajunul Crăciunului pe rit vechi, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, a făcut un apel către părțile implicate în „conflictul intern” să înceteze focul și să stabilească un armistițiu de la ora 12:00 a zilei de 6 ianuarie până la ora 24:00 a zilei de 7 ianuarie, astfel încât ortodocșii să poată participa la slujbele din ajunul și ziua de Crăciun”.

Adică, după ora 24:00 a zilei de 7 ianuarie patriarhul „dezleagă” omucideririle printre ortodocși…

Iată apelul în original:

В преддверие праздника Рождества Христова патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в Украине.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», – говорится в заявлении патриарха, опубликованном в четверг на сайте Русской православной церкви. SURSA: aa.com.tr