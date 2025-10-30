ANSA va fi subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA

De la începutul anului viitor, Agenția pentru Siguranța Alimentară ANSA va fi transferată de la raportarea directă către guvern la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA – ca parte a reformei administrației publice centrale, a raportat Logos Press.

Modificarea relevantă a Legii nr. 221/2007, printre opt zeci de acte legislative, a fost adoptată de ultimul Parlament în cadrul ultimei sale sesiuni plenare. În prezent, în conformitate cu inovarea legislativă, au fost elaborate modificări la Regulamentul ANSA (HG nr. 14/2023), care vor fi supuse consultării publice. Inițial, la momentul creării sale, ANSA a fost subordonată unui minister de resort, dar ulterior a fost preluată de Cabinetul de Miniștri. Ideea reatribuirii acestei importante agenții de stat înapoi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al MAIA a fost discutată în ultimii ani, atât cu susținători, cât și cu oponenți.

Cu toate acestea, faptul că această decizie a fost luată a trecut aproape neobservat de multe organizații relevante ale producătorilor agricoli. Doar membrii organizațiilor individuale din sectorul creșterii animalelor au exprimat o atitudine negativă față de această decizie. În opinia lor, realocarea ANSA la un minister de resort poate fi interpretată ca o degradare a statutului acestei agenții importante.

 

 

 

 


