Soroceanul Eugen Mihalcean, vice-campion mondial U-23, a fost primit cu flori și aplauze la Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

De către
OdN
-
0
17
  Luptătorul de stil liber, soroceanul Eugeniu Mihălcean a adus în vitrina Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, medalia de argint cucerită la Campionatul Mondial de lupte, U-23.

 

  Această medalie, e mai mai mult decât una de argint, dat fiind faptul, că Eugeniu Mihălcean a luptat în marea finală nerefăcut, după accidentarea din optimi cu francezul Rakhim Magamadov.
 Reamintim, că la ediția din acest an a mondialelor de lupte, U-23, care au avut loc în orașul Novi Sad, Serbia, sportivii noștri au cucerit cinci medalii. Trei în concursul de lupte greco-romane, prin Vitalie Erioemenco, Alexandrin Guțu și Alexandru Solovei, și două în proba de lupte libere prin Alexandru Gaidarlî, și Eugeniu Mihălcean.
SURSA: Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

