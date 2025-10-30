Soroceanul Eugen Mihalcean, vice-campion mondial U-23, a fost primit cu flori și aplauze la Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

Luptătorul de stil liber, soroceanul Eugeniu Mihălcean a adus în vitrina Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, medalia de argint cucerită la Campionatul Mondial de lupte, U-23.

Această medalie, e mai mai mult decât una de argint, dat fiind faptul, că Eugeniu Mihălcean a luptat în marea finală nerefăcut, după accidentarea din optimi cu francezul Rakhim Magamadov.

Reamintim, că la ediția din acest an a mondialelor de lupte, U-23, care au avut loc în orașul Novi Sad, Serbia, sportivii noștri au cucerit cinci medalii. Trei în concursul de lupte greco-romane, prin Vitalie Erioemenco, Alexandrin Guțu și Alexandru Solovei, și două în proba de lupte libere prin Alexandru Gaidarlî, și Eugeniu Mihălcean.

SURSA: Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale