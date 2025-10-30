La Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport

Poliția de Frontieră anunță că, în această dimineață, la Punctul de Trecere a Frontierei  Sculeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Timpii de așteptare sunt crescuți.

Pentru a evita aglomerația, Poliția de Frontieră recomandă participanților la trafic să opteze pentru alte puncte de trecere din apropiere – Costești, Leova sau Cahul, unde fluxul de vehicule este mai redus. Călătorii sunt încurajați să consulte pagina oficială border.gov.md, unde pot verifica în timp real situația din punctele de frontieră, sau să contacteze Linia verde la +373 22 259 717 pentru informații actualizate.

Zeci de camioane stau în rând și la vama Leușeni.


