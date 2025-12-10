ANSA despre cum să alegi servicii de catering sigure și calitative

Serviciile de catering au devenit o opțiune tot mai populară și preferată de consumatori pentru organizarea eficientă a evenimentelor private: zile de naștere, mese de pomenire sau corporative. Această tendință aleasă pentru comoditate și rapiditate, oferă confort, dar, din păcate, vine la pachet și cu anumite riscuri, informează ansa.gov.md

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine în sprijinul consumatorilor cu o serie de recomandări esențiale pentru o alegere corectă și sigură a operatorului din domeniul alimentar, care prestează servicii de catering sau livrarea produselor alimentare. Siguranța și calitatea produselor alimentare livrate la evenimentul Dumneavoastră este prioritate!

Pentru a face o alegere informată și sigură, ANSA îndeamnă cetățenii să țină cont de următoarele criterii:

1.Alegerea companiei de catering. La selectarea furnizorului de catering, luați în considerare experiența și reputația acestuia. Analizați, cât timp este în activitatea dată, recenziile și feedback-ul altor clienți. Multe companii oferă produse proaspete, dar este bine să vă asigurați că alimentele sunt bine ambalate și că se livrează în condiții de igienă.

2.Autorizare și înregistrare. Verificați dacă compania de catering este autorizată/înregistrată oficial la ANSA, inclusiv pentru a presta servicii de catering. Solicitați actele confirmative.

3.Condițiile de igienă. Asigurați-vă că personalul respectă normele de igienă și că spațiile de preparare sunt curate și bine întreținute.

IMPORTANT DE REȚINUT

Alegeți cu grijă locația unde se va desfășura evenimentul Dvs. Este important ca localul să asigure cerințele de igienă a produselor alimentare și să fie la fel autorizat sanitar-veterinar sau înregistrat în domeniul alimentelor! Alegerea unor localuri care nu au nici o tangență cu activitatea în domeniul alimentar, pune în pericol siguranța alimentelor și poate contribui la izbucnirea unor toxiinfecții alimentare .

4.Sursa de produse alimentare. Solicitați informații detaliate despre sursa ingredientelor și modul de preparare. Sursa de alimente este un pas esențial în procesul de selecție a unui serviciu de livrare sau catering. Este important să vă asigurați că produsele alimentare/materia primă, provin de la producători/importatori de încredere, care respectă cerințele de calitate și siguranță alimentară. Dacă prestatorul de servicii de catering colaborează cu producători autohtoni înregistrați în domeniul siguranței alimentelor și produsele alimentare sunt însoțite de certificate de calitate, acest indiciu poate garanta o calitate superioară a produselor culinare oferite în consum la evenimentul Dvs.

5.Elaborarea meniului. Evaluați numărul participanților la eveniment și preferințele alimentare ale participanților (opțiuni vegetariene, vegane, fără gluten sau pentru alte alergii comune), pentru a evita risipa alimentară și financiară. Diversitatea meniului este cea care contează cu adevărat. Cu cât firma de catering va putea realiza mai multe meniuri, cu atât va fi mai bine pentru siguranță evenimentului și a invitaților Dvs.

6.Asigurarea calității alimentelor și a igienei în timpul evenimentului. Verificați condițiile de depozitare și de transportare (transportul trebuie să fie autorizat sanitar-veterinar anume pentru transportarea produselor alimentare, culinare) ale produselor alimentare pentru a vă asigura că acestea sunt păstrate în condiții optime.

Sfaturi suplimentare:

Țineți cont de sezon. Folosiți ingrediente de sezon pentru a asigura prospețimea și un cost mai eficient.

Echilibru. Evitați preparatele prea grele sau prea multe feluri de mâncare similare. Combinați texturi și arome.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reamintește că nerespectarea acestor norme poate duce la riscuri majore pentru sănătate. În cazul în care aveți suspiciuni legate de calitatea serviciilor prestate, puteți depune o petiție la ANSA prin intermediul formularului online disponibil pe pagina oficială a autorității ( www.ansa.gov.md ) sau apelați Call Center-ul instituției la 022-511-511.