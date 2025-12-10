Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă

Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani, scrie procuratura.md

Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade de infracțiuni cu caracter sexual, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru 6 episoade, constatate de instanță. Bărbatul a fost recunoscut vinovat pentru viol, tentativă de viol, acțiuni violente cu caracter sexual, acțiuni cu caracter sexual neconsimțite.

Procurorii vor contesta sentința cu apel și vor solicita condamnarea pentru toate capetele de acuzare, inclusiv cu aplicarea unei sancțiuni mai aspre – cea cu detențiunea pe viață.

Potrivit acuzării, bărbatul, aflându-se la domiciliul concubinei sale din nordul țării, unde locuia împreună cu concubina, copiii săi biologici și fiica vitregă (victima), a comis acte de abuz sexual asupra acesteia pentru a-și satisface pofta sexuală, inclusiv a impus-o la vizualizarea materialelor cu conținut pornografic.

Inculpatul și-a recunoscut parțial vina.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Acest caz subliniază gravitatea fenomenului violenței de gen și necesitatea implicării continue a autorităților și comunității și fiecărui în prevenirea și raportarea abuzurilor. Procuratura susține eforturile campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen” și încurajează orice persoană care se confruntă cu violență sau cunoaște asemenea cazuri să ceară ajutor și să raporteze imediat faptele autorităților.