Asociația Forța fermierilor, cu cerințe „preventive” pentru noul Guvern. De ce anunță protest

Asociația Forța Fermierilor anunță un protest preventiv „la inițiativa fermierilor din zona de sud, grav afectați de secetele din ultimii ani”. Într-un comunicat oficial, conducerea asociației spune că, în cadrul acțiunii, vor fi cerute măsuri urgente pentru redresarea situației din agricultură. Protestul este organizat în intervalul de timp dedicat ședinței Guvernului. Executivul nu a comentat deocamdată intenția asociației de a protesta, scrie anticoruptie.md.

„Guvernul nou, care probabil încă nu a realizat ce situației economică a preluat de la precedentul, demonstrează că este inert în a lua decizii prompte și absolut necesare. Foarte paradoxală este și declarația Ministrei Agriculturii și Indsutriei Alimentare, pe care o bucură că statul datorează la moment 1,3 miliarde lei doar din subvenții, care pot depăși cifra de 3 miliarde la final de an. Iar la ele se mai adaugă și alte minim 2,4 miliarde lei TVA, pe care la fel statul o datorează agricultorilor. Dacă în anii precedenți foștii demnitari mai intervenrea cu măsuri cosmetice în mimarea sprijinului agricultorilor afectați de secete, anul curent nu s-a oferit nici măcar o scutire de plată la impozite pentru cei care nu au avut roade. Instituțiile de finanțare și furnizorii de inputuri au micșorat considerabil numărul agricultorilor pe care îi creditează din zonele cu risc înalt de secetă. Importurile produselor agroalimentare deja prevalează asupra exporturilor, iar produsele autohtone sunt condamnate disparție și de pe rafturile supermarketurilor fiind expuse preponderent doar pe rafturile de la podea, marcând simbolic starea de lucruri pentru producătorii autohtoni și atitudinea autorităților față de producătorul local”, se arată în comunicatul Asociației.

Protestul este calificat ca o „primă încercare de dialog urgent, înainte ca lucrurile să degenereze”. Fermierii vor solicita:

1. Aplicarea moratoriu la executările silite ale agricultorilor întrați în faliment tehnic pentru a interveni cu alte măsuri de rederesare a situației;

2. Adoptarea de mecanisme viabile de finanțare pentru toți agricultorii (rambursarea reală a TVA, rambursarea accizei la motorină, alocarea celor 628 milioane lei din fondul de subvenționare agricol sub formă de plată per hectar, etc…)

3. Anularea Legii Camerelor Agricole adoptate abuziv.

De Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, prim-ministrul Alexandru Munteanu a menționat că, în ultimii ani, sectorul agricol a fost prioritizat, cu accent pe exporturi, tehnologii moderne și subvenții pentru creare de valoare adăugată înaltă. În acest sens, au fost alocate circa 8 miliarde de lei, iar Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural a crescut cu 70% din 2021 până în 2025. De asemenea, peste 8000 de fermieri au fost susținuți financiar, dintre care aproape o treime sunt tineri și femei fermieri, iar mai mult de jumătate sunt microferme.

La numirea în funcție, premierul menționa că e nevoie de soluții pentru îmbunătățirea sistemelor de irigații.

„Agricultura este un sector important al economiei noastre. Pentru a răspunde provocărilor actuale, avem nevoie de un model agricol modern, sustenabil și adaptat la schimbările climatice”, a scris Munteanu, pe pagina sa de socializare.