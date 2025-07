Tableta de vineri: Astăzi trebuie să vorbim nu despre ciumă, dar despre mumă… / VIDEO

Comisia Electorală Centrală a anunțat că 25 din cele 66 de partide care se regăsesc în Registrul de stat al persoanelor juridice au prezentat informația necesară pentru a dispune de dreptul de a participa la alegeri prin prisma criteriilor stabilite de cadrul legal.

Adică, de-jure toate aceste formațiuni ar putea fi incluse în buletinul de vot, la scrutinul din 28 septembrie, numai că acest lucru nu se poate întâmpla de-facto, fiindcă nu cred că cineva este naiv și crede că formațiuni politice precum Partidul Politic Alianța „Moldovenii”, Partidul Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova (ce-o fi însemnând aceasta și de ce nu s-ar supăra Partidul Social-Democrat European care, probabil, numai modern nu este considerat de unii „colegi”, Partidul Politic „Uniunea Creștină Socială din Moldova” sau Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură și Animale” au ceva mai mult decât ștampilă și președinte.

De altfel, nu o să greșesc dacă o să zic că și multe din partidele care au denumiri ceva mai demne de gustul și de auzul nostru vor rupe gura târgului la alegerile parlamentare, iar despre aceasta vorbesc și sondajele care vor fi tot mai multe și cu care nu vor reflecta neapărat situația din teren, dar ne vor arăta niște tendințe de care nu avem dreptul să nu ținem cont. Să zicem, cel mai recent sondaj ne arată că, dacă alegerile parlamentare ar avea loc în această duminică, partidul de la guvernare ar lua circa 50 de mandate, pe următoarele locuri, de „promovare” în legislativ fiind ocupate de partide de stânga sau de centru-stânga. O simplă aritmetică ne arată că Republica Moldova rămâne divizată din punct de vedere geopolitic și că orie orientare, pro-est sau pro-vest ar putea avea câștig de cauză, dar…să nu facem concluzii pripite. Or, pâinea și cuțitul sunt la cei 20 la sută din respondenți care nu sunt încă deciși cui să-i dea votul și la cei patru la sută care nu au dorit să-și divulge opțiunea politică. Adică, la fel aritmetic există șanse ca unicul partid pro-european, cu șanse reale de a accede în parlament ar putea să stea liniștit că cele 3-4 la sută din voturi, necesare pentru a avea din nou majoritatea vor veni oricum, dar metamorfozele care se întâmplă în societatea moldovenească ar putea răsturna prognozele cu fundul în sus.

Paradoxal, dar tendințele noastre de integrare în Uniunea Europeană se bucură de mai multă susținere în exterior, decât în interior. Practic toate țările membre ale Uniunii Europene ne doresc în familia lor, inclusiv Ungaria sau Slovacia, chiar dacă nu suntem noi cu stea în frunte și fără noi, Feți Frumoși și Elene Cosânzene, UE ar avea multe de pierdut. Pur și simplu, conjunctura internațională este de așa natură, încât Uniunea Europeană are nevoie de extindere pentru a demonstra să situația nu este atât de precară cum o desenează unii, iar Republica Moldova este văzută ca o țară candidată reală la aderare. Cu părere de rău, entuziasmul din exterior nu este multiplicat și pe interior și când zic aceasta nu am în vedere partidele de sorginte pro-Kremlin sau cozile de topor care devin din ce în ce mai obraznice, dar și pe unii lideri politici de orientare pro-europeană care, pur și simplu, se joacă cu focul și de bună voie și nesiliți de nimeni pun în pericol visul european. Regretabil faptul, dar aidoma propagandiștilor Moscovei, aceștia sperie lumea cu „ciuma galbenă” și tirajează aberații precum că niciodată Republica Moldova nu a dus-o atât de greu. Chiar dacă, cu război în vecinătate, am trecut cu bine o iarnă care se anunța apocaliptică, s-au plătit la timp salarii și pensii, s-au construit drumuri și s-au utilat spitale. Nu de alta, dar același sondaj arată alte tendințe și altă stare de spirit – 48 la sută din respondenți consideră că mergem pe calea cea dreaptă, 25 la sută afirmă că trăiesc bine, iar peste 50 la sută consideră că situația lor economică este „medie”. Nu sunt sigur, dar, probabil, astfel de situație există și la case mai mari, inclusiv și în multe țări-membre ale Uniunii Europene.

În situația creată, când este vorba mai degrabă de o răfuială cu adversarii politici și de punerea sării pe cada concurenților electorali ar fi bine ca electoratul conștient să aibă alternative. Acei, care nu mai pot suporta „dictatura” Maiei Sandu și aproape că sunt lihniți de foame, la fel din cauza Maiei Sandu, dar doresc ca Republica Moldova să nu piardă perspectiva de aderare la Uniunea Europeană trebuie să aibă din cine alege, dar nu așa, de dragul alegerii, dar cu încredere că formațiunea cutare are șanse reale de accedere în parlament, dar nu se regăsește la compartimentul „și altele”. Hai, domnilor politicieni care știți cum să asigurați oamenilor un viitor european, adunați-vă puterile și demonstrați că există și altceva decât ambiții și interese. Dacă veți face acest lucru, deși a rămas foarte puțin timp, nu doar că vă veți dezbăiera de frustrări și de răutăți care nu vă fac cinste, dar le veți insufla oamenilor încrederea că podurile se pot și construi, nu doar distruge.

În fine, toată lumea trebuie să înțeleagă, dar mai ales trebuie să înțeleagă acei care…înțeleg, că alegerile parlamentare din 28 septembrie nu sunt despre Maia Sandu, despre Igor Dodon, despre „ciuma roșie” sau „ciuma galbenă”, dar despre prezentul și viitorul nostru, al copiilor și nepoților noștri. Astăzi este mai bine să vorbim de mumă, dar nu despre ciumă Da, miroase a fanfaronadă și patetism, dar aceasta este realitatea și nu trebuie să ne ascundem capul în nisip, fiindcă la toamnă ar putea să se aștearnă, din nou, întunericul peste Republica Moldova…