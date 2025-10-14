Preotul Andrei Boian: „Dacă uităm de sărbătoarea Maicii Domnului, facem o greșeală foarte mare”

Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 14 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului, una dintre cele mai îndrăgite sărbători religioase de toamnă. Ziua este prăznuită pe stil vechi și este dedicată ocrotirii și mijlocirii Maicii Domnului pentru întreaga lume.

Sărbătoarea amintește de o minune din secolul al X-lea, când, în Biserica „Preasfânta Maică a lui Dumnezeu” din Vlaherne, Constantinopol, Maica Domnului a fost văzută de credincioși întinzându-și voalul peste popor ca semn al protecției sale.

Preotul Andrei Boian, parohul bisericii „Minunea Sfântului Arhanghel Mihail” din satul Rublenița, raionul Soroca, spune că această zi are o semnificație profundă pentru creștini.

În bisericile din toată țara, dar mai ales în mănăstiri, se oficiază liturghii și rugăciuni speciale pentru pace, sănătate și binecuvântare. Mulți credincioși aprind lumânări, se spovedesc și se împărtășesc, considerând că această zi aduce liniște sufletească și speranță.

Pentru multe localități, 14 octombrie este și zi de hram, prilej de rugăciune, dar și de întâlnire între oameni, sub ocrotirea Maicii Domnului.