Primarul de Soroca, Lilia Pilipețchi, se află într-o vizită de studiu la Bruxelles

În cadrul „Săptămânii europene a regiunilor și orașelor 2025”, la Bruxelles are loc evenimentul ”Modelăm viitorul, Împreună”, organizat de Comitetul European al Regiunilor.

Acesta reunește lideri locali din întreaga Europă pentru a discuta politici, finanțări și inițiative ce susțin dezvoltarea regională. Totodată, pe lângă sesiunile oficiale, programul include și vizite tematice, organizate la Comitetul Regiunilor, Parlamentul European cât și întâlniri cu Comisari Europeni. Printre participanți este și primarul de Soroca, Lilia Pilipețchi care, alături de alți participanți are oportunitatea de a învăța despre cooperarea UE-comunități locale, subsidiaritate și proporționalitate în aspect legislativ, în domeniul finanțării autorităților municipal și pregătirea proiectelor, precum și despre modele replicabile pentru o dezvoltare rezilientă din punct de vedere energetic și incluzivă.

Costurile de călătorie sunt acoperite integral de către programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Uniunea Europeană, scrie Serviciul de presă al primăriei Soroca.

