În diasporă, dar cu gândul la satul de baștină: fântâni și izvoare renovate la Rublenița Nouă / VIDEO

Astăzi în satul Rublenița Nouă, zi în care se sărbătorește hramul localității, a avut loc sfințirea a două izvoare și fântâni. Acestea au fost renovate la inițiativa și cu suportul financiar al unei femei originare din sat, care de ani buni este plecată în Italia.

Oamenii din Rublenița Nouă au susținut inițiativa consătencei și au dat o mână de ajutor pentru amenajarea acestui loc. Fapta făcută de familia Costachi este apreciată nu doar de localnici, ci și de autoritățile publice locale. Cu toate că în ultima perioadă izvoarele nu mai dau apă ca pe vremuri, lumea speră că aceasta va reveni la debitul de altădată.

 


