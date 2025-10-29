A încercat să-și omoare concubinul: o femeie va sta 15 ani după gratii

De către
OdN
-
0
56

Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie (art. 27, art. 145 alin. (2) lit. e¹ din Codul penal), informează procuratura.md

Potrivit materialelor cauzei, în iunie 2021, inculpata, aflându-se la domiciliu împreună cu concubinul său și după consum de alcool, a avut un conflict cu acesta, în urma căruia a aplicat victimei mai multe lovituri cu un cuțit de bucătărie în zona toracelui, gâtului, feței și brațului. Fapta a fost comisă cu intenție de către inculpată.

Leziunile cauzate au fost grave și i-au pus viața victimei în pericol, însă intervenția promptă a serviciilor medicale i-a salvat viața.

Inculpata nu și-a recunoscut complet vina, susținând că nu își amintește detaliile incidentului.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.

NotăPersoana condamnată rămâne prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.


Articolul precedentHoroscopul zilei de 29 octombrie 2025. Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Articolul următorCurs valutar, 29 octombrie 2025: moneda unică europeană este mai ieftină cu un ban, iar dolarul s-a ieftinit cu patru bani
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.