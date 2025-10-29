A încercat să-și omoare concubinul: o femeie va sta 15 ani după gratii

Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie (art. 27, art. 145 alin. (2) lit. e¹ din Codul penal), informează procuratura.md

Potrivit materialelor cauzei, în iunie 2021, inculpata, aflându-se la domiciliu împreună cu concubinul său și după consum de alcool, a avut un conflict cu acesta, în urma căruia a aplicat victimei mai multe lovituri cu un cuțit de bucătărie în zona toracelui, gâtului, feței și brațului. Fapta a fost comisă cu intenție de către inculpată.