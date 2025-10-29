A încercat să-și omoare concubinul: o femeie va sta 15 ani după gratii

Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie (art. 27, art. 145 alin. (2) lit. e¹ din Codul penal), informează procuratura.md
Leziunile cauzate au fost grave și i-au pus viața victimei în pericol, însă intervenția promptă a serviciilor medicale i-a salvat viața.
Inculpata nu și-a recunoscut complet vina, susținând că nu își amintește detaliile incidentului.
Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.
Notă: Persoana condamnată rămâne prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.