Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025. Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Nu vei fi capabilă să te ajuți decât atunci când vei reuși să te înțelegi. Odată ce sufletul îți este golit de idei din trecut, poți reacționa într-un mod ideal către prezent.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Vei câștiga câteva momente pline de energie dacă vrei să faci un pas în spate și să vezi întregul peisaj. Realismul de care dai dovadă ca câștiga teren. Ai șansa de a-ți demonstra forța interioară cu câteva conversații inedite la locul de muncă.

Leu: 23 iulie – 22 august

Știi cum să treci mai ușor peste momentele incomode. Simți o ușoară oboseală, dar pe care ții să o pui pe seama unui sfârșit de săptămână mai agitat. Ai o dorință irezistibilă de a te exprima în tot felul de metode. Spontaneitatea ta se observă în orice situație. Încearcă să introduce noi activități în programul tău.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Impulsurile de care dai dovadă te împing în direcția corectă. Simți nevoia să te izolezi și să vezi cu adevărat ceea ce îți dorești. Nu lipsa de relaxare te enervează, ci faptul că nu muncești cu scop. Conectarea cu natura este simplă, trebuie doar să-i vezi efectele pozitive.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Trecutul îți îngreunează pașii către viitor. Scapă de obiceiurile nocive, asta pentru că în fiecare zi condiția ta fizică se înrăutățește. O anumită agitație pe care o simți în corp este pusă pe seama stresului. Relațiile cu cei din jur sunt mult mai ușor de disecat.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Ești mult mai activă ca de obicei și vezi un sens în fiecare situație pe care o expui. Prioritățile tale sunt diverse, însă este bine să știi în ce ordine le așezi. Amintește-ți să te mai și relaxezi atunci când simți nevoia.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Ești mult mai îndrăzneață ca de obicei. Dacă îți permiți să faci o muncă în plus, asta cu siguranță te va ajuta pe viitor. Ai un comportament foarte docil, asta pentru că știi să asculți și știi să spui ceea ce vrei cu adevărat. Rămâi meticuloasă și calculată.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Pregătește-te să experimentezi o zi inedită. Dacă decizi să îți calci pe principii, fă acest lucru fără ajutorul celor din jur. Fii pregătită să experimentezi o zi cu adevărat pozitivă, mai ales la locul de muncă. Nu lăsa pe nimeni să te ajute în câteva proiecte pe care ai putea să le duci singură până la capăt.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Simți nevoia să te îndrepți către cazuri umanitare. Ai un sentiment foarte aparte legat de situațiile sociale. Uneori simți nevoia să discuți cu cei din jur, alteori vrei să fii singură cu grijile tale. În ceea ce privește relațiile, anumite aspecte te invită la reflexie.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Speranțele pe care le ai în acest moment te ajută să continui munca. Rămâi optimistă și vezi sincer că te afli pe drumul cel bun. Faptul că lași în urmă anumite situații te ajută să vezi pe cine iubești cu adevărat.

SURSA: catine.ro