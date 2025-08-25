70 mil de lei pentru finanțarea indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă și a celor destinate familiilor cu copii

 Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a alocat suma de 70,81 de milioane de lei pentru finanțarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și a celor destinate familiilor care au copii.

Mai exact, banii vor fi utilizați pentru achitarea indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, a celor de maternitate și pentru incapacitate temporară de muncă.

Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay).

Totodată, CNAS îndemnă părinții, după înregistrarea nașterii copilului la Agenția Servicii Publice, să deschidă un card social la orice bancă comercială din Republica Moldova, pentru a beneficia de indemnizații din orice colț al lumii.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot contacta Centrul de Apel al CNAS la numărul de telefon 022-257-777.


