ФЕЙК: У экономических агентов запрашивают информацию о сотрудниках-мужчинах, потому что готовится мобилизация 

В онлайн-пространстве продолжает распространяться информация о том, что в Молдове якобы готовится мобилизация. На днях, об этом писали некоторые политики в фейсбуке, телеграм-каналы и СМИ. Они подкрепляют к своим сообщениям документ о требовании властей Молдовы к экономическим агентам представить информацию о сотрудниках (мужчинах) 1996-2004 годов рождения. Министерство обороны сообщило, что обновление базы данных военно-территориальных центров (военкоматов) и не имеет отношения к мобилизации.

Посты социалистов и других про-российских политиков

На своей личной странице в Facebook председатель Дрокиевского района Алексей Василиан, сторонник партии социалистов, сообщил , что Министерство обороны Молдовы собирает на предприятиях списки мужчин 1996-2004 годов рождения, сославшись на слова директора ювелирной фабрики Millenium Сергея Банарь, который опубликовал документ.

«Министерство обороны прямо сейчас должно объяснить, что все это означает. Вот прямо сейчас», – потребовал Василиан.

Серджиу Тома , председатель Партии трудящихся (POM – Partidului Oamenilor Muncii), политик, являющийся приверженцем Кремля и оправдывающий вторжение России в Украину, заявил в Facebook, что в Молдове идет подготовка к мобилизации. «Правительство начало скрытую форму подготовки к мобилизации. По компаниям и предприятиям рассылаются опросники. Готовь диаспора своих детей, пока вы за границей, они тут повоюют немного(…)», – написал С.Тома, сославшись на документ Сергея Банарь.

Также с вопросом «Готовимся к мобилизации?», в своем телеграмм-канале информацию опубликовал Богдан Цырдя, депутат парламента Молдовы от Партии социалистов.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон также распросраняет слухи о мобилизации и даже о якобы готовящихся военных действиях в приднестровском регионе. «Поступает всё больше сигналов о том, что власть ПДС готовит мобилизацию граждан и намерено начать военные действия на Днестре, по требованию и при поддержке внешних союзников Майи Санду», написал он на своей странице в Facebook. Напоминаем, что ложные нарративы о том, что США и НАТО подстрекают молдавские власти к дестабилизации ситуации и якобы вооружают Молдову для потенциальной войны с приднестровским регионом, распространяются регулярно про-Кремлевскими политиками и СМИ. Молдавские власти неоднократно заявляли, что поддерживают решение конфликта только мирным путем, а заявляния Додона расценивают как ложь «с явной целью запугать людей и разделить общество».

СМИ и телеграм-каналы

Молдавские и гагаузские телеграм-каналы, а также некоторые СМИ распространили информацию о том, что власти Молдовы собирают информацию у предприятий о сотрудниках-мужчинах 1996-2004 годов рождения, с предположением о готовящейся мобилизации. Все сослались на документ, который, якобы, получил Сергей Банарь, директор ювелирной фабрики Milenium. Его публикацию найти не удалось.

Минобороны: данные собираются для военкоматов

Министерство обороны сообщило, что указанные в СМИ и постах письма не имеют отношения к ситуации с безопасностью в регионе или к какому-либо возможному объявлению мобилизации в стране. Данная акция направлена на обновление базы данных военкоматов. «Министерство обороны сообщает, что эти действия происходят в соответствии с положениями Закона 1245-XV от 18.07.2002 г. “О подготовке граждан к защите Родины” и направлен на обновление базы данных военно-территориальных центров. Следует отметить, что обновление баз данных является постоянной деятельностью и осуществляется в сроки, предусмотренные законодательством», – сообщили в Министерстве обороны. Ведомство призвало экономических агентов и государственные учреждения правильно толковать письма из военно-территориальных центров, чтобы не вводить граждан в заблуждение.

Начальник Генерального штаба Национальной армии Эдуард Охладчук также подтвердил , что информация о возможной мобилизации является фейком.

Министр обороны Республики Молдова Анатолий Носатый заявил , что в настоящее время в нашей стране нет предпосылок для объявления мобилизации и призвал не поддаваться на манипуляции.

В соответствии с Законом о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения , мобилизация начинается с объявления осадного или военного положения. Парламент Молдовы объявляет мобилизацию по предложению Высшего совета безопасности, а президент, с одобрения парламента, может объявить частичную или всеобщую мобилизацию.

Елена Челак, Stopfals.md