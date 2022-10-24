ФЕЙК: У экономических агентов запрашивают информацию о сотрудниках-мужчинах, потому что готовится мобилизация 

Посты социалистов и других про-российских политиков
На своей личной странице в Facebook председатель Дрокиевского района Алексей Василиан, сторонник партии социалистов, сообщил, что Министерство обороны Молдовы собирает на предприятиях списки мужчин 1996-2004 годов рождения, сославшись на слова директора ювелирной фабрики Millenium Сергея Банарь, который опубликовал документ.
«Министерство обороны прямо сейчас должно объяснить, что все это означает. Вот прямо сейчас», – потребовал Василиан.
Серджиу Тома, председатель Партии трудящихся (POM – Partidului Oamenilor Muncii), политик, являющийся приверженцем Кремля и оправдывающий вторжение России в Украину, заявил в Facebook, что в Молдове идет подготовка к мобилизации. «Правительство начало скрытую форму подготовки к мобилизации. По компаниям и предприятиям рассылаются опросники. Готовь диаспора своих детей, пока вы за границей, они тут повоюют немного(…)», – написал С.Тома, сославшись на документ Сергея Банарь.
Также с вопросом «Готовимся к мобилизации?», в своем телеграмм-канале информацию опубликовал Богдан Цырдя, депутат парламента Молдовы от Партии социалистов.
Бывший президент Молдовы Игорь Додон также распросраняет слухи о мобилизации и даже о якобы готовящихся военных действиях в приднестровском регионе. «Поступает всё больше сигналов о том, что власть ПДС готовит мобилизацию граждан и намерено начать военные действия на Днестре, по требованию и при поддержке внешних союзников Майи Санду», написал он на своей странице в Facebook. Напоминаем, что ложные нарративы о том, что США и НАТО подстрекают молдавские власти к дестабилизации ситуации и якобы вооружают Молдову для потенциальной войны с приднестровским регионом, распространяются регулярно про-Кремлевскими политиками и СМИ. Молдавские власти неоднократно заявляли, что поддерживают решение конфликта только мирным путем, а заявляния Додона расценивают как ложь «с явной целью запугать людей и разделить общество».
СМИ и телеграм-каналы
Молдавские и гагаузские телеграм-каналы, а также некоторые СМИ распространили информацию о том, что власти Молдовы собирают информацию у предприятий о сотрудниках-мужчинах 1996-2004 годов рождения, с предположением о готовящейся мобилизации. Все сослались на документ, который, якобы, получил Сергей Банарь, директор ювелирной фабрики Milenium. Его публикацию найти не удалось.
Минобороны: данные собираются для военкоматов
Министерство обороны сообщило, что указанные в СМИ и постах письма не имеют отношения к ситуации с безопасностью в регионе или к какому-либо возможному объявлению мобилизации в стране. Данная акция направлена на обновление базы данных военкоматов. «Министерство обороны сообщает, что эти действия происходят в соответствии с положениями Закона 1245-XV от 18.07.2002 г. “О подготовке граждан к защите Родины” и направлен на обновление базы данных военно-территориальных центров. Следует отметить, что обновление баз данных является постоянной деятельностью и осуществляется в сроки, предусмотренные законодательством», – сообщили в Министерстве обороны. Ведомство призвало экономических агентов и государственные учреждения правильно толковать письма из военно-территориальных центров, чтобы не вводить граждан в заблуждение.
Начальник Генерального штаба Национальной армии Эдуард Охладчук также подтвердил, что информация о возможной мобилизации является фейком.
Министр обороны Республики Молдова Анатолий Носатый заявил, что в настоящее время в нашей стране нет предпосылок для объявления мобилизации и призвал не поддаваться на манипуляции.
В соответствии с Законом о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения, мобилизация начинается с объявления осадного или военного положения. Парламент Молдовы объявляет мобилизацию по предложению Высшего совета безопасности, а президент, с одобрения парламента, может объявить частичную или всеобщую мобилизацию.
Елена Челак, Stopfals.md