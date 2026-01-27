De la o provocare într-un joc online, la alarme cu bombă la un liceu din Soroca: mama elevului amendată

O provocare lansată într-un joc pe telefon a declanșat o intervenție reală a poliției, iar cazul a ajuns în judecată. Un elev al Liceului Teoretic „Petru Rareș” din Soroca a efectuat două apeluri false cu bombă, iar mama acestuia a fost sancționată contravențional pentru neîndeplinirea obligațiilor de educare.

Incidentul a avut loc pe 4 și 5 decembrie 2025, când minorul a transmis, prin intermediul unei aplicații instalate pe telefonul personal, informații false despre amplasarea unor dispozitive explozive în incinta Liceului Teoretic „Petru Rareș” din municipiul Soroca. Drept urmare, forțele de ordine au intervenit de urgență, iar activitatea instituției de învățământ a fost perturbată.

Ulterior, în urma verificărilor efectuate de poliție în interiorul și perimetrul școlii, nu au fost identificate obiecte sau materiale suspecte. În cadrul audierilor, minorul a recunoscut că a acceptat provocarea unei persoane din jocul său preferat „Blockman GO”. Scopul provocării a fost evacuarea școlii, iar după transmiterea datelor despre instituție, a fost generată alerta falsă privind existența unor dispozitive explozive.

Mama copilului a declarat în instanță că a aflat despre incident de la colaboratorii de poliție și că a discutat ulterior cu fiul său, acesta promițând că nu va mai repeta asemenea acțiuni. Judecătoria Soroca a constatat că mama minorului nu și-a îndeplinit corespunzător obligațiile de educare și instruire, fapt încadrat juridic conform art. 63 alin. (2) din Codul Contravențional. Instanța a aplicat o amendă de 12 unități convenționale, echivalentul a 600 de lei, menționând că sancțiunea are rol corectiv și preventiv.

Cazul scoate în evidență un fenomen tot mai frecvent: provocările online care pot părea inofensive, dar care produc efecte reale și grave. Mobilizarea forțelor de ordine, perturbarea activității școlare și riscurile de panică în comunitate arată cât de rapid poate escalada o „glumă” virtuală într-o situație de securitate publică.

Instanța a subliniat că responsabilitatea educării minorilor revine părinților, iar lipsa de supraveghere poate avea consecințe legale. Specialiștii și autoritățile avertizează constant că alertele false cu bombă nu sunt „glume” și nici „provocări amuzante”. Ele consumă resurse publice, blochează activitatea instituțiilor, creează panică și pot pune în pericol vieți. Pentru elevi, astfel de acțiuni pot atrage consecințe disciplinare și legale, iar pentru familii – sancțiuni financiare și dosare administrative.

Cazul de la Soroca readuce în prim-plan rolul esențial al părinților în supravegherea activității online a copiilor. Monitorizarea jocurilor, discuțiile despre riscurile mediului digital și stabilirea unor reguli clare pot preveni situații care pornesc ca „joacă” și ajung în sala de judecată. În paralel, elevii trebuie să fie învățați că fiecare acțiune din online are efecte reale în viața de zi cu zi.