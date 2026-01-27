Un vaccin administrat la timp poate preveni mai multe tipuri de cancer. Recomandă vaccinul anti-HPV cu încredere!

În practica clinică, prevenția cancerului cervical se bazează pe două intervenții complementare: vaccinarea împotriva virusului papiloma uman (HPV) și screeningul periodic. Este important ca aceste măsuri să fie prezentate pacienților ca fiind necesare împreună, nu alternativ, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Vaccinarea împotriva HPV oferă protecție primară, prevenind infecțiile cu tipurile de HPV responsabile de majoritatea cazurilor de cancer de col uterin. Totuși, vaccinurile anti-HPV nu acoperă toate tipurile oncogene, iar vaccinarea nu tratează o infecție deja existentă.

Screeningul are rol de prevenție secundară. Acesta permite depistarea timpurie a infecțiilor persistente și a leziunilor precanceroase, înainte ca acestea să evolueze spre cancer invaziv. Din acest motiv, screeningul rămâne necesar atât pentru femeile vaccinate, cât și pentru cele nevaccinate.

Combinate, vaccinarea și screeningul:

– reduc semnificativ incidența cancerului cervical;

– permit intervenții precoce și tratamente mai eficiente;

– oferă cea mai sigură protecție pe termen lung.

În Republica Moldova, copiii și tinerii beneficiază gratuit de vaccinul anti-HPV, administrat în funcție de vârstă: 1 doză pentru fetele și băieții de 9-14 ani; 2 doze pentru cei cu vârsta între 15 și 26 de ani. Pentru informații și programare, vorbește cu medicul tău de familie!