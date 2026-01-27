Holocaustul – un trecut care ne vorbește

Astăzi, la Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” din Soroca, a avut loc o activitate de comemorare a victimelor Holocaustului, organizată prin vizionarea filmului „Băiatul în pijamale cu dungi”, realizat după romanul scriitorului John Boyne.

Evenimentul a reunit elevi, profesori și membri ai comunității locale, fiind dedicat Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Activitatea s-a desfășurat într-un cadru sobru, marcat de reflecție și respect față de memoria milioanelor de oameni care și-au pierdut viața în una dintre cele mai tragice perioade ale istoriei.

„Filmul prezintă povestea prieteniei dintre Bruno și Shmuel, doi copii separați de un gard al lagărului, simbol al urii, discriminării și al unei lumi divizate de ideologii. Dincolo de contextul istoric, mesajul peliculei evidențiază valori universale precum empatia, bunătatea și nevoia firească de apropiere umană, indiferent de origine, religie sau statut social”, a menționat Sofia Sîrbu, bibliotecar principal.

Participanții au trăit momente de profundă încărcătură emoțională, iar vizionarea a fost urmată de discuții și reflecții personale, transformând activitatea într-un exercițiu autentic de conștientizare și educație civică.

Prin organizarea unor astfel de evenimente, Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” își consolidează rolul de spațiu educațional și cultural, contribuind la formarea unei generații conștiente de importanța memoriei istorice, a toleranței și a respectului față de demnitatea umană.

