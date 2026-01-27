Vânătoare de fazani în…cimitir? Cineva este nebun – ori „vânătorii”, ori „martorii”…

Cineva a telefonat la redacție și ne-a anunțat despre o întâmplare-bombă: cică, sâmbătă, 25 ianuarie, un grup de bărbați au organizat o partidă de vânătoare (de fazani) chiar pe teritoriul cimitirului satului Volovița. „Am avut impresia că războiul a trecut râul Nistru, s-au auzit nu mai puțin de 20 de împușcături, ne-au speriat copii…”, ni s-a spus de la celălalt capăt al firului.

Altfel, conform legii plângerile/petițiile anonime nu se precaută, dar cazul ni s-a părut prea grav ca să-l trecem cu vederea, de aceia ne-am adresat autorităților pentru explicații… Primarul localității, Iulian Colesnic, s-a arătat uimit: „Nu sunteți primii care se interesează de acest caz și vă pot spune că, am vorbit cu mai multă lume, inclusiv și cu persoane care locuiesc în preajma cimitirului și nimeni nu a auzit măcar o împușcătură. Vă dați seama că astfel de incidente nu pot trece fără urmă”. La rândul său, președintele Societății vânătorilor și pescarilor din raionul Soroca, Victor Său, ne-a relatat că „… o singură împușcătură ar stârni nu doar frica oamenilor, dar și legitimul interes – de ce? și unde?, darămite douăzeci de împușcături și nu oriunde, dar în cimitirul satului aflat la câțiva kilometri de oraș și, cel mai grav, nu departe de o țară aflată în război. Personal nu cred că așa ceva a avut loc, dar cel mai bine ar fi ca poliția să-și spună cuvântul. Or, noi, în cadrul Societății vânătorilor și pescarilor re4spectâm legea și nu permitem cazuri de simplu braconaj, cu atât mai mult vânătoare pe teritoriul unei localități”.

În fine, întrebarea din titlu necesită un răspuns prompt și instituția care ar pune punctele pe „i” este poliția. Sperăm ca aceasta se va autosesiza și nu va lăsa loc pentru interpretări, fiindcă și în acest caz ar putea fi valabil proverbul ”Nu iese fum fără foc”…