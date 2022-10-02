ФЕЙК: Компания GREEN CARD увеличивает шансы на получение грин-карты США

В социальных сетях продвигается информация, что граждане Республики Молдова могут выиграть в лотерею грин-карту, официально известную как «зеленая карта». Этот документ фактически представляет собой удостоверение личности, в котором указывается, что человек имеет постоянное место жительства в Соединенных Штатах. Посредством объявления, пользователям социальных сетей предлагается принять участие в лотерее, с условием предоставить личные данные паспорта и банковские реквизиты. Это объявление является мошенническим, а посольство США в Кишиневе призывает пользователей Интернета просматривать только официальные веб-страницы учреждений США.

На своей странице в Facebook, GREEN CARD презентует себя как «представительство американской компании „USAImmigration” в Молдове», оказывающая помощь в иммиграционных процессах. И на этой странице, и на сайте Usagreencard.md эта компания предлагает регистрацию для участия в лотерее на сайте Usagreencard.com, при этом запрашивает паспортные данные, а также данные банковской карты. У этой компании есть еще несколько страниц в соцсетях Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники, на которых продвигаются эти услуги.

Компания официально не зарегистрирована, а по указанному адресу расположен ресторан

Фирма указывает два адреса – в Кишиневе и США. Офис в Кишиневе якобы находится по адресу Куза Водэ 49/1. На самом деле, по этому адресу расположен ресторан Andy’s Pizza.

Что касается «офиса в США», по указанному адресу зарегистрирована совершенно другая фирма – служба доставки грузовых и почтовых отправлений.

Мы решили проверить, зарегистрированы ли в госреестре фирмы с таким названием. На сайте Агентства государственных услуг таких компаний нет.

«Без нас вам не выиграть»

На сайте указано, что это американская компания, которая не аффилирована с правительством США.

Компания признает, что в программе Diversity Immigrant Visa Lottery можно участвовать бесплатно, без оплаты дополнительных услуг и с одинаковым шансом на выигрыш на официальном сайте США www.state.gov.

Мы позвонили по номеру 076002111, указанному на странице в Facebook. Ответила девушка, которая представилась как «сотрудница Usagreencard». Мы спросили, какие услуги предлагает компания. Девушка стала убеждать в том, что с помощью консультантов наши шансы на получение грин-карты увеличатся, но за это нужно заплатить. Сумма оплаты варьирует от 35 долларов и превышает сотню за оформление заявки. «Мы посредники, но мы регистрируем уже на официальном сайте около 18-ти лет, столько лет мы на рынке», – сказала оператор. В случае выигрыша, обещают подготовить победителя к интервью в посольстве и «оплатить все расходы, кроме билета». Хотя на одном из сайтов компании – greencard.md сказано, что победители определяются методом случайного выбора и на вероятность выигрыша не влияют ни знание английского языка, ни возраст, ни профессия – только удача, девушка по телефону заявила, что при подаче заявки самостоятельно, без компании, шансы на выигрыш снижаются.

Посольство США: GREEN CARD – мошенники

Посольство США в Молдове объявило, что GREEN CARD – мошенники и что единственный реальный источник розыгрыша грин-карты – это сайт, оканчивающийся на “gov”.

Посольство США рекомендует заполнять заявки самостоятельно и никому не передавать свои личные данные. Регистрация бесплатна.

Иммиграционные визы в США оформляются для граждан и жителей Молдовы в посольстве США в Кишиневе.

Elena CELAC, Stopfals.md