De astăzi gazul este mai ieftin – decizia ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial

De către
Victor Cobăsneanu
-
0
26

Începând cu ziua de astăzi, 4 februarie 2026, consumatorii casnici vor plăti 14 lei și 42 de bani (cu TVA) pentru un metru cub de gaze naturale, în loc de 16 lei și 74 de bani (cu TVA). Aceasta înseamnă o micșorare a prețului cu doi lei și 32 bani.

Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. Vă reamintim că, ultima modificare a tarifelor la gazele naturale, achitate de consumatorii finali, a fost aprobată la sfârșitul lunii noiembrie 2024.

 

 

 


