Program de instruire în domeniul transparenței și monitorizării politicilor publice la nivel local

Prima zi a lunii februarie, a fost una de o semnificație deosebită pentru membrii Consiliului Local de Transparență Drochia (CLT), care au beneficiat de o sesiune de instruire, în ce privește consolidarea capacităților de monitorizare a politicilor publice.

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică, având drept obiectiv creșterea nivelului de implicare a cetățenilor și a structurilor consultative în procesele decizionale la nivel local.

Un mesaj de salut a adresat Stas Cebotari, Director executiv, Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică, care a mulțumit participanților pentru prezență, menționând despre importanța aspectelor, ce vizează rolul, atribuțiile și funcționarea CLT Drochia, mecanismele de cooperare și comunicare cu administrația publică locală, precum și monitorizarea procesului decizional și a actelor administrative.

Sesiunea de instruire a fost facilitată de Nonna Mihalcean, expertă în domeniul bunei guvernări și al participării civice, care a oferit suport metodologic și expertiză practică în vederea aplicării eficiente a mecanismelor de transparență și dialog instituțional.

Sesiunea a fost susținută de participarea activă a celor prezenți, prin intermediul unui dialog constructiv, opiniilor și jocurilor interactive, care au mobilizat la maxim participanții.

Scopul acestui training a fost de a consolida capacitățile membrilor Consiliului de Transparență de a monitoriza, influența și participa eficient la procesul decizional al APL.

În acest context, participanții au aflat multe informații utile despre transparența decizională, care este:

un proces, prin care APL informează, consultă și implică cetățenii;

este aplicabil în elaborarea și adoptarea deciziilor publice;

este principiu fundamental al bunei guvernări locale

Totodată, au aflat cât de importantă este implicarea cetățenilor în procesul decizional, care contribuie la:

creșterea calității deciziilor locale;

prevenirea deciziilor netransparente;

consolidarea încrederii în APL;

responsabilizarea factorilor de decizie.

Consiliul de Transparență are un rol-cheie în monitorizarea acestui proces, iar

membrii CLT pot participa la ședințele de lucru, comisii consultative, audieri publice, consultări publice, la discuții cu reprezentanții APL și Consilierii Locali, etc.

Participanții au analizat, totodată, funcționalitatea platformei actelocale.gov.md și au fost familiarizați cu instrumente de comunicare instituțională, precum demersul oficial, solicitarea de informații, recomandări, note de poziție și rapoarte de monitorizare.

Programul de instruire a contribuit la consolidarea competențelor membrilor Consiliului Local de Transparență în domeniul monitorizării politicilor publice, oferindu-le instrumente practice și metode eficiente de analiză, evaluare și implicare civică. Astfel de inițiative, au menirea de a susține o administrație locală responsabilă și orientată spre nevoile reale ale comunității și reprezintă un pas important spre o cultură a transparenței la nivel local. Echipând membrii Consiliului cu abilități concrete de monitorizare a politicilor publice, sunt puse bazele unor decizii mai informate și ale unei implicări active a comunității în procesul de guvernare.

Transparența nu este doar un principiu, ci o practică zilnică. Prin consolidarea capacităților de monitorizare a politicilor publice, membrii Consiliului devin agenți ai schimbării, contribuind la o administrație mai deschisă și mai aproape de cetățeni.

Acest eveniment a fost realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „CIVIC.ON – Activăm Spiritul Civic”, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul evenimentului aparține A.O. Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.

Ala BUGAI