De către

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează asupra necesității respectării regulilor de siguranță, în scopul prevenirii pagubelor materiale și a pierderilor de vieți omenești în urma incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon. Specialiștii recomandă oamenilor respectarea cu strictețe a normelor antiincendiare în utilizarea surselor de încălzire în perioada rece a anului. Cetățenii sunt îndemnați să folosească sursele de căldură cu mare prudență, inclusiv încălzitoarele electrice, instalațiile alimentate cu gaze și sobele. În acest sens, trebuie respectate următoarele reguli de siguranță:

Pentru aparatele electrice:

-Achiziționați electrocasnicele doar din magazine autorizate, cu certificate de calitate și fără defecțiuni;

-Verificați periodic cablurile și înlocuiți-le pe cele uzate;

-Evitați conectarea aparatelor la prize defecte;

-Nu suprasolicitați rețelele electrice și nu conectați simultan mai multe aparate în aceeași priză;

-Deconectați electrocasnicele de încălzit, plăpumele și saltelele electrice de la rețea, pe timpul nopții.

Pentru instalațiile alimentate cu gaze naturale:

-Montați instalațiile doar în locuri sigure, din materiale rezistente la foc;

-Asigurați-vă că încăperile respectă reglementările de construcție și normele de siguranță la incendiu;

-Verificați periodic instalațiile și deconectați-le în caz de defecțiuni, apelând la specialiști pentru reparații;

-Asigurați o ventilație corespunzătoare a încăperilor pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon.

Pentru utilizarea buteliilor de gaz:

-Evitați utilizarea acestora în interior;

-Dacă sunt conectate la sursele de încălzire, buteliile trebuie păstrate în exterior, într-o cutie metalică, departe de surse de foc;

-Nu folosiți butelii de gaz sau cu furtunuri deteriorate.

Pentru sobele de încălzit:

-Nu aprindeți focul cu lichide inflamabile (benzină, motorina);

-Nu supraîncălziți sobele și mențineți materialele inflamabile la distanță;

-Verificați periodic canalele de ventilație și asigurați o aerisire corespunzătoare a încăperilor pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon;

-Stingeți focul din sobe noaptea pentru a preveni emisia de gaze periculoase.

Respectarea acestor reguli poate preveni situațiile excepționale și asigură un mediu mai sigur în perioada rece a anului

DONȚU Sergiu, ofițer superior al serviciului prevenție a Secției Situații Excepționale Drochia, căpitan s/intern Donțu Sergiu