„Vatra Tradițiilor” – o sărbătoare a identității naționale la Tourism & Travel Expo 2026

În perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2026, Centrul Expozițional Moldexpo a devenit locul unde tradițiile Moldovei au prins viață, în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „Tourism & Travel Expo”, ediția a XXIX-a.
Unul dintre cele mai așteptate și apreciate momente ale evenimentului a fost Festivalul-concurs „Vatra Tradițiilor”- o adevărată sărbătoare a identității naționale și a patrimoniului cultural autentic.
Festivalul a avut drept scop valorificarea tradițiilor fiecărui raion din Republica Moldova, punând în lumină obiceiuri strămoșești, meșteșuguri, port popular, gastronomie tradițională și patrimoniu imaterial transmis din generație în generație. Fiecare stand a spus o poveste, fiecare participant a adus o parte din sufletul locului, pe care îl reprezintă.
Etapa finală a Festivalului „Vatra Tradițiilor” a reunit tradiții spectaculoase din întreaga țară:
- Strășeni – Butoiul
- Ialoveni – Nunta
- Drochia – Scăldatul copilului
- Nisporeni – Petrecerea flăcăilor la armată
- Cahul – Oieritul
- Ungheni – Nunta
- Satul Văleni – Pupăza de soacră mare
Publicul a fost impresionat de autenticitatea momentelor artistice, de emoția transmisă prin cântec, dans și ritual, dar și de dedicarea celor care duc mai departe valorile culturale ale Moldovei.
Drochia – tradiție vie și excelență culturală
Raionul Drochia s-a remarcat printr-o prezență deosebită, fiind reprezentat de Direcția Cultură și Turism a Consiliului Raional Drochia, printr-un stand amenajat în stil tradițional „Casa Mare”, decorată cu covoare autentice, țesute la Pelinia și mobilier de patrimoniu, ce a aparținut boierului Ioan Hasnaș.
Vizitatorii au avut parte de:
- Bucate tradiționale drochiene – baba neagră, baba albă, plăcintă din sfeclă de zahăr, sarmale și deserturi de casă;
- Master class „La roata olarului”, susținut de meșterul popular Iurie Cucuiețu;
- Legenda satului Sofia și a Conacului Hasnaș;
- Obiceiul „Scăldatul copilului”, prezentat de Ansamblul folcloric „Busuioc”.
Efortul comun a fost răsplătit cu LOCUL II și Diploma de Excelență a Academiei de Științe a Republicii Moldova, o recunoaștere a valorii patrimoniului cultural drochian și a muncii unei echipe dedicate.
Mulțumiri și recunoștință
Succesul acestui eveniment a fost posibil, datorită implicării organizatorilor și partenerilor: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Oficiul Național al Turismului, CIE Moldexpo, precum și tuturor expozanților, participanților și vizitatorilor care au contribuit la atmosfera vibrantă a expoziției.
Tourism & Travel Expo 2026 a fost mai mult decât un eveniment – a fost o întâlnire a oamenilor frumoși, a ideilor curajoase și a tradițiilor care ne definesc.
„Vatra Tradițiilor” a demonstrat încă o dată că Moldova are ce arăta lumii: autenticitate, ospitalitate și o moștenire culturală vie. Ne revedem cu drag la următoarea ediție, acolo unde tradiția continuă să scrie istorie!
Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia(filiala Sofia)