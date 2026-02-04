„Vatra Tradițiilor” – o sărbătoare a identității naționale la Tourism & Travel Expo 2026

De către

În perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2026, Centrul Expozițional Moldexpo a devenit locul unde tradițiile Moldovei au prins viață, în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „Tourism & Travel Expo”, ediția a XXIX-a.

Unul dintre cele mai așteptate și apreciate momente ale evenimentului a fost Festivalul-concurs „Vatra Tradițiilor”- o adevărată sărbătoare a identității naționale și a patrimoniului cultural autentic.

Festivalul a avut drept scop valorificarea tradițiilor fiecărui raion din Republica Moldova, punând în lumină obiceiuri strămoșești, meșteșuguri, port popular, gastronomie tradițională și patrimoniu imaterial transmis din generație în generație. Fiecare stand a spus o poveste, fiecare participant a adus o parte din sufletul locului, pe care îl reprezintă.

Etapa finală a Festivalului „Vatra Tradițiilor” a reunit tradiții spectaculoase din întreaga țară:

Strășeni – Butoiul

Ialoveni – Nunta

Drochia – Scăldatul copilului

Nisporeni – Petrecerea flăcăilor la armată

Cahul – Oieritul

Ungheni – Nunta

Satul Văleni – Pupăza de soacră mare

Publicul a fost impresionat de autenticitatea momentelor artistice, de emoția transmisă prin cântec, dans și ritual, dar și de dedicarea celor care duc mai departe valorile culturale ale Moldovei.

Drochia – tradiție vie și excelență culturală

Raionul Drochia s-a remarcat printr-o prezență deosebită, fiind reprezentat de Direcția Cultură și Turism a Consiliului Raional Drochia, printr-un stand amenajat în stil tradițional „Casa Mare”, decorată cu covoare autentice, țesute la Pelinia și mobilier de patrimoniu, ce a aparținut boierului Ioan Hasnaș.

Vizitatorii au avut parte de:

Bucate tradiționale drochiene – baba neagră, baba albă, plăcintă din sfeclă de zahăr, sarmale și deserturi de casă;

Master class „La roata olarului”, susținut de meșterul popular Iurie Cucuiețu;

Legenda satului Sofia și a Conacului Hasnaș;

Obiceiul „Scăldatul copilului”, prezentat de Ansamblul folcloric „Busuioc”.

Efortul comun a fost răsplătit cu LOCUL II și Diploma de Excelență a Academiei de Științe a Republicii Moldova, o recunoaștere a valorii patrimoniului cultural drochian și a muncii unei echipe dedicate.

Mulțumiri și recunoștință

Succesul acestui eveniment a fost posibil, datorită implicării organizatorilor și partenerilor: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Oficiul Național al Turismului, CIE Moldexpo, precum și tuturor expozanților, participanților și vizitatorilor care au contribuit la atmosfera vibrantă a expoziției.

Tourism & Travel Expo 2026 a fost mai mult decât un eveniment – a fost o întâlnire a oamenilor frumoși, a ideilor curajoase și a tradițiilor care ne definesc.

„Vatra Tradițiilor” a demonstrat încă o dată că Moldova are ce arăta lumii: autenticitate, ospitalitate și o moștenire culturală vie. Ne revedem cu drag la următoarea ediție, acolo unde tradiția continuă să scrie istorie!

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia(filiala Sofia)