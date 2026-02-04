Magistrată, agresată în sala de judecată. Reacția „diplomatică” a Consiliului Superior al Magistraturii

O magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost lovită în cap. Agresoarea se afla în sala de judecată, atunci când s-a produs incidentul. Poliția investighează cazul, iar un echipaj al Salvării i-a acordat ajutor judecătoarei, scrie anticoruptie.md. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a confirmat incidentul, dar nu a oferit detalii despre starea victimei sau despre natura conflictului. Vom reveni cu informații în momentul în care vom obține un răspuns la solicitări.

Consiliul Superior al Magistraturii condamnă cu fermitate incidentul grav produs în incinta Judecătoriei Chișinău, unde o judecătoare a fost agresată de către o justițiabilă.

„Astfel de acțiuni sunt absolut inadmisibile într-un stat de drept și reprezintă un atac direct nu doar asupra unui judecător, ci asupra independenței justiției și a autorității puterii judecătorești în ansamblu. Siguranța judecătorilor este esențială pentru buna funcționare a sistemului judiciar, cu atât mai mult cu cât aceștia exercită o muncă deosebit de complexă și de mare responsabilitate în serviciul statului și al societății. Consiliul reiterează faptul că judecătorii trebuie să-și desfășoare activitatea într-un mediu sigur, lipsit de presiuni, amenințări sau acte de violență. Orice încălcare a acestor principii afectează grav încrederea publicului în justiție și valorile democratice. Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii reamintește importanța creării Poliției Judecătorești, subiect discutat anterior la nivel instituțional, ca o măsură necesară pentru consolidarea securității instanțelor judecătorești și a actului de justiție. În acest context, CSM atrage atenția sporită a tuturor actorilor politici și instituționali asupra actualității acestei problematici și asupra necesității identificării urgente a unor soluții eficiente, pentru a preveni repetarea unor asemenea situații regretabile și pentru a asigura respectarea principiilor statului de drept”, se arată într-un comentariu CSM..