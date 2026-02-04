Jurnalistul Mircea Surdu a obținut despăgubiri de zeci de mii de lei de la Compania Teleradio-Moldova

Jurnalistul Mircea Surdu, autorul emisiunii Bună seara de la Moldova 1, a obținut, în instanță, despăgubiri morale de aproape 50 de mii de lei, scrie anticoruptie.md. Judecătoarea Natalia Moldovanu a obligat Compania Teleradio- Moldova să-i achite lui Surdu și bonusul de fidelitate pentru anul 2024, în valoare de 6 la sută din salariul de funcție anual, în valoare de aproximativ 13 mii lei. Hotărârea, pronunțară în data de 3 februarie, poate fi contestată la Curtea de Apel Centru, în termen de 30 zile.

În luna noiembrie 2025, Curtea de Conturi a constatat depășiri bugetare de milioane, cel puțin un conflict de interese în conducere și bonusuri oferite unor angajați fără criterii clare.

„Auditul a constatat că unele activități și proceduri nu au fost realizate pe deplin în conformitate cu cadrul normativ aplicabil, fapt ce a influențat procesele de planificare bugetară, de administrare a veniturilor și cheltuielilor, precum și de gestionare a patrimoniului public. Au fost identificate neconformități legate de planificarea și executarea neuniformă a resurselor financiare, lipsa unei politici financiare integrate și a bugetelor detaliate pe servicii media, deficiențe în evidența contabilă și stabilirea costurilor serviciilor comerciale, nerespectarea limitelor bugetare aprobate, precum și abateri în procesul de achiziții publice și în gestionarea investițiilor capitale. Totodată, lipsa inventarierii complete a bunurilor imobile și neactualizarea listelor de proprietate publică au generat riscuri privind administrarea eficientă a patrimoniului statului”, se arată în Raportul Curții de Conturi.

Într-o reacție oficială, TRM a menționat că „suma menţionată de Curtea de Conturi ca depăşire a cheltuielilor aprobate pe unele articole de cheltuieli se referă, în cea mai mare parte (peste 8,8 milioane de lei), la uzura mijloacelor fixe — o categorie de cheltuieli care, potrivit normelor contabile, nu se planifică în bugetul anual. Acestea reprezintă o diminuare treptată a valorii echipamentelor, utilajelor şi altor bunuri aflate în proprietatea instituţiei, fără a presupune angajamente sau consum suplimentar de resurse financiare”.