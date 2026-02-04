Apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, interzisă pentru că conține substanțe interzise

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, în rezultatul acțiunilor de control desfășurate privind respectarea cerințelor de plasare pe piață a produselor cosmetice, au fost identificate două loturi neconforme ale produsului „Adora Entourage” – apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, ce conține în componență substanțe incluse în lista celor interzise.

În cadrul verificărilor efectuate, a fost identificat lotul nr. 210323-1413, cu termen de valabilitate până la data de 21 martie 2028, care conține aldehidă 2-(4-terț-butilbenzil) propionică (Butylphenyl Methylpropional – BMHCA), substanță inclusă în lista ingredientelor interzise în produsele cosmetice, conform Anexei nr. 3 la Regulamentul sanitar privind produsele cosmetice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1207/2016, informează ansp.md.

De asemenea, a fost identificat lotul nr. 240325-1413, cu termen de valabilitate până la data de 24 martie 2030, care conține HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, substanță care, conform Anexei nr. 3 la Regulamentul sanitar privind produsele cosmetice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1207/2016, este interzisă plasării pe piața Republicii Moldova.

ANSP a dispus retragerea de pe piață, rechemarea de la consumatori și aplicarea măsurilor de distrugere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, pentru ambele loturi.

ANSP recomandă consumatorilor să verifice cu atenție eticheta produselor cosmetice, inclusiv lista ingredientelor, lotul și informațiile privind introducerea pe piață, să țină cont de informațiile oficiale comunicate de ANSP și să evite utilizarea produselor identificate ca neconforme, returnându-le, după caz, operatorului economic de la care au fost achiziționate.

ANSP continuă acțiunile de control și monitorizare a pieței produselor cosmetice, în vederea asigurării protecției sănătății publice și respectării stricte a prevederilor legale aplicabile.