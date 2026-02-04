Apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, interzisă pentru că conține substanțe interzise

De către
OdN
-
0
85

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, în rezultatul acțiunilor de control desfășurate privind respectarea cerințelor de plasare pe piață a produselor cosmetice, au fost identificate două loturi neconforme ale produsului „Adora Entourage” – apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, ce conține în componență substanțe incluse în lista celor interzise.

În cadrul verificărilor efectuate, a fost identificat lotul nr. 210323-1413, cu termen de valabilitate până la data de 21 martie 2028, care conține aldehidă 2-(4-terț-butilbenzil) propionică (Butylphenyl Methylpropional – BMHCA), substanță inclusă în lista ingredientelor interzise în produsele cosmetice, conform Anexei nr. 3 la Regulamentul sanitar privind produsele cosmetice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1207/2016, informează ansp.md.

De asemenea, a fost identificat lotul nr. 240325-1413, cu termen de valabilitate până la data de 24 martie 2030, care conține HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, substanță care, conform Anexei nr. 3 la Regulamentul sanitar privind produsele cosmetice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1207/2016, este interzisă plasării pe piața Republicii Moldova.

ANSP a dispus retragerea de pe piață, rechemarea de la consumatori și aplicarea măsurilor de distrugere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, pentru ambele loturi.

ANSP recomandă consumatorilor să verifice cu atenție eticheta produselor cosmetice, inclusiv lista ingredientelor, lotul și informațiile privind introducerea pe piață, să țină cont de informațiile oficiale comunicate de ANSP și să evite utilizarea produselor identificate ca neconforme, returnându-le, după caz, operatorului economic de la care au fost achiziționate.

ANSP continuă acțiunile de control și monitorizare a pieței produselor cosmetice, în vederea asigurării protecției sănătății publice și respectării stricte a prevederilor legale aplicabile.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentJurnalistul Mircea Surdu a obținut despăgubiri de zeci de mii de lei de la Compania Teleradio-Moldova
Articolul următorA pretins 1.000 de lei pentru a facilita obținerea permisului de conducere, dar s-a ales cu doi ani de închisoare
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.