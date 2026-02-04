A pretins 1.000 de lei pentru a facilita obținerea permisului de conducere, dar s-a ales cu doi ani de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 46 de ani, găsit vinovat de trafic de influență. Instanța de judecată l-a condamnat la 2 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit materialelor cauzei, în decembrie 2022, inculpatul, instructor auto la școala auto din satul Coșnița, a pretins de la un bărbat suma de 1 000 euro, promițând că va facilita obținerea permisului de conducere categoria A, fără ca acesta să susțină efectiv probele teoretice și practice.

În discuțiile cu bărbatul, inculpatul i-a recomandat o școală auto din orașul Comrat și a susținut că ar avea influență asupra angajaților Secției înmatriculare a transportului și a calificării conducătorilor auto din cadrul Agenției Servicii Publice din Comrat, pentru a urgenta eliberarea permisului în aproximativ 15 zile. Totodată, a solicitat suplimentar 150 euro pentru a elibera un act confirmativ de la școala auto, prin care ar fi demonstrat efectuarea unor ore practice suplimentare pe care bărbatul nu le realizase.

Ancheta a stabilit că inculpatul indica ce documente să obțină solicitantul și cum să procedeze, pretinzând că poate influența angajații autorității publice competente, deși nu avea nicio autoritate reală în acest sens. Astfel, în ianuarie 2023 a primit banii pretinși, însă nu a facilitat obținerea ilegală a permisului de conducere.

În cadrul procesului, inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția, informează procuratura.md.

Acesta nu este la prima abatere de lege, anterior a fost condamnat pentru furt, conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și trafic de influență.

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.