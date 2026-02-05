Încă o țară recunoaște permisele de conducere moldovenești

Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat Memorandumul de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, transmite moldpres.md

Astfel, permisele vor putea fi obținute într-un termen mai scurt, fără examene suplimentare și cu mai puține formalități administrative.

Documentul a fost semnat de către ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și Alteța Sa Locotenent-General Șeicul Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprim-ministru al Emiratelor Arabe Unite și ministru al Afacerilor Interne, pe platforma Forumului Global pentru Reglementare și Justiție Guvernamentală, desfășurat în perioada 3-5 februarie curent, în orașul Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Memorandumul prevede posibilitatea recunoașterii și conversiei permiselor de conducere.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, această măsură înseamnă mai puțină birocrație, mai multă mobilitate și siguranță sporită pentru cetățenii moldoveni care muncesc, își întemeiază familii și își construiesc un viitor în Emiratele Arabe Unite. Totodată, tratatul are drept scop simplificarea și accelerarea procedurilor administrative, facilitarea integrării cetățenilor moldoveni și recunoașterea oficială a documentelor emise de autoritățile naționale competente. Inițiativa este aliniată Planului Național de Dezvoltare 2024–2026 și contribuie la asigurarea drepturilor depline de deplasare pentru diaspora.

Republica Moldova are în prezent 11 acorduri similare privind recunoașterea permiselor de conducere și continuă extinderea acestei rețele, pentru ca drepturile cetățenilor moldoveni să fie respectate indiferent de țara în care se află.