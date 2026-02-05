Atenție, șoferi! De astăzi și până pe 28 februarie – perioada de prevenire și combatere a utilizării telefonului mobil

Poliția Republicii Moldova anunță că, șoferii din Republica Moldova vor fi supuși unor controale sporite, în perioada 5–28 februarie, când polițiștii de patrulare vor intensifica acțiunile de prevenire și combatere a utilizării telefonului mobil în timpul conducerii vehiculelor.

Precizăm că, acțiunile vor avea loc pe drumurile publice și vizează reducerea riscului de accidente rutiere cauzate de neatenția la volan or, folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vehiculului reprezintă una dintre cauzele frecvente ale producerii accidentelor. Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni preventive fac parte din eforturile continue de sporire a siguranței rutiere și de protejare a vieții participanților la trafic.