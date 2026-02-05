Atenție, șoferi! De astăzi și până pe 28 februarie – perioada de prevenire și combatere a utilizării telefonului mobil

De către
OdN
-
0
51

Poliția Republicii Moldova anunță că, șoferii din Republica Moldova vor fi supuși unor controale sporite, în perioada 5–28 februarie, când polițiștii de patrulare vor intensifica acțiunile de prevenire și combatere a utilizării telefonului mobil în timpul conducerii vehiculelor.

Precizăm că, acțiunile vor avea loc pe drumurile publice și vizează reducerea riscului de accidente rutiere cauzate de neatenția la volan or,  folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vehiculului reprezintă una dintre cauzele frecvente ale producerii accidentelor. Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni preventive fac parte din eforturile continue de sporire a siguranței rutiere și de protejare a vieții participanților la trafic. (Foto:g4media)


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentHoroscopul zilei de 5 februarie 2026. Taurii se tem de propriile sentimente. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Articolul următorÎncă o țară recunoaște permisele de conducere moldovenești
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.