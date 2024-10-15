Почему Молдове следует выбрать Европейский Союз

Место Республики Молдова — в Европейском Союзе. Так считают граждане нашей страны, согласно последним опросам, проведенным в контексте выборов в октябре. Почему молдаване должны выбрать ЕС? Прежде всего, для экономического роста страны, снижения цен на коммунальные услуги, энергетической безопасности, прибыльного бизнеса, рабочих мест с высокими зарплатами, возможностей обучения в Европе и улучшения условий жизни. Также ради равенства в правах, эффективных законов и мира в стране. Те, кто заботится о своем будущем и будущем своих детей, пойдут на референдум и проголосуют за интеграцию Молдовы в большую европейскую семью.

За последние годы ЕС оказал Молдове значительную поддержку в самые трудные моменты, такие как энергетический шантаж со стороны «Газпрома», финансовая помощь в борьбе с коррупцией и дезинформацией, развитие экономики, открытие экспортных возможностей и даже введение санкций против некоторых лиц. Однако самой важной поддержкой стало начало переговоров о присоединении к Европейскому Союзу.

Какие выгоды предоставляет ЕС своим членам? Безопасность и защита — самый актуальный вызов для Молдовы на сегодняшний день. Единственное место, где граждане Молдовы могут чувствовать себя в безопасности, — это ЕС. Экономическая сфера — еще один важный аспект. Страны Балтии являются ярким примером.

Латвия после вступления в ЕС начала стремительно развиваться, привлекать иностранные инвестиции на десятки млрд евро, а ВВП страны вырос до 38,4 млрд евро в 2022 году по сравнению с 11,3 млрд евро в 2004 году. Зарплаты населения увеличились до более чем 1300 евро в 2022 году с 430 евро в месяц до вступления. Значительно выросли и иностранные инвестиции — с 2 млрд в 2004 году до 17 млрд в 2022 году.

Эстония — еще один пример бывшей советской страны, которая смогла обеспечить своим гражданам безопасность и благосостояние. Согласно статистике, до вступления в ЕС ВВП страны составлял около 12,6 млрд евро, а в 2022 году эта цифра увеличилась почти на 25 млрд евро. Что касается зарплат, они выросли до более чем 1700 евро в 2022 году по сравнению с 400 евро в 2004 году. После этих впечатляющих изменений жизнь людей значительно улучшилась. Иностранные инвестиции также значительно увеличились — с примерно 3,6 млрд евро в 2004 году до 18,2 млрд евро в 2022 году. Иностранные инвесторы нашли в Эстонии благоприятную бизнес-среду и экономическую стабильность.

Литва, страна, которая вошла в число экономик ЕС с самым быстрым ростом. ВВП страны увеличился с 16,5 млрд евро в 2004 году до 66,8 млрд евро в 2022 году. В 2004 году граждане получали около 400 евро в месяц, а через 18 лет средняя заработная плата составила 1700 евро. Эти и другие положительные изменения увеличили продолжительность жизни людей. У мужчин — с 66 лет в 2004 году до 70 лет в 2022 году, у женщин — с 77 лет в 2004 году до 81 года в 2022 году.

Болгария — еще одна страна, которая решила развиваться в европейской семье. В 2007 году, когда страна присоединилась к ЕС, ее ВВП составлял около 28,9 млрд евро, а к 2022 году эта цифра увеличилась до почти 87 млрд евро. Средняя брутто-зарплата увеличилась с 220 евро в 2007 году до 870 евро в 2022 году. Страна также добилась значительного роста в плане иностранных прямых инвестиций, которые увеличились с чуть более 6 млрд евро в 2007 году до примерно 25 млрд евро в 2022 году.

Мы не можем не упомянуть и Румынию. Вступление страны в структуры ЕС дало множество преимуществ. Румыния интегрировалась на рынок, где товары могут свободно перемещаться, а граждане могут путешествовать в любую страну, доступ к которой до присоединения был ограничен. В год вступления в ЕС ВВП Румынии составлял около 124 млрд евро. К 2022 году ВВП вырос до 286 млрд евро, что стало впечатляющим экономическим успехом. Значительно увеличились и зарплаты граждан — с 350 евро в 2007 году до 1200 евро в 2022 году. Экономический потенциал Румынии существенно вырос благодаря приходу иностранных инвесторов. К моменту вступления в ЕС иностранные инвестиции (ПИИ) составляли 8 миллиардов евро, а к 2022 году эта цифра выросла до 90 миллиардов евро. Экономический рост также способствовал увеличению продолжительности жизни граждан по ту сторону Прута.

Республика Молдова может стать следующей страной, присоединившейся к ЕС. РМ может развиваться только с помощью ЕС, а граждане получат возможность жить лучше, строить успешные бизнесы, получать высокие зарплаты у себя на родине, учиться в любой стране и университете, которые они выберут, свободно путешествовать, быть уважаемыми, защищенными и равными перед законом, а также строить семьи в безопасной среде.