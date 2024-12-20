В Бельцах появится настоящий «Мир Великанов»: подробности события

25 декабря в парке Андриеш стартует интерактивный проект «Мир Великанов», который не имеет аналогов в мире. Это настоящий тематический парк сказочных персонажей, главными героями которого станут добрые и злые великаны из легенды о Долине Туманов. Все фигуры парка будут достигать до 5 метров в высоту и «оживать» с помощью механизмов аниматроники. Они будут двигаться и разговаривать с посетителями, рассказывая свою уникальную историю.

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В парке, помимо анимированных фигур великанов, будут представлены динозавры, которые двигаются, дышат и выполняют различные команды.

Для гостей парка также предусмотрены интерактивные развлечения.

Купить билеты можно на официальном сайте проекта Мир Великанов или в кассе парка. Подробности — на страницах мероприятия в Instagram и Facebook.

Важно: Вход для детей до 3-х лет, а также людям с инвалидностью I и II групп бесплатный.

Адрес: Мариинский сквер (бывший парк Андриеш)

Часы работы: с 11:00 до 20:00

Стоимость билета: 80 лей