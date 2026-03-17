Autoritățile ucrainene au anunțat că sursa poluării Nistrului a fost deja oprită. Gheorghe Hajder: Pata de petrol s-a diminuat

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că pata de petrol formată pe râul Nistru în urma poluării provocate de bombardarea hidrocentralei Novodnestrovsk din Ucraina s-a diminuat.

Potrivit oficialului, situația pare să se îmbunătățească, totuși mai multe localități din nordul țării rămân fără apă potabilă, iar autoritățile monitorizează evoluția poluării.

„Am fost informați oficial de partea ucraineană că ar fi vorba de 1,5 tone de produse petroliere. Dar din analizele experților din România și Republica Moldova se constată că ar fi vorba de cantități mult mai mari. Lucrurile stau puțin mai bine, pata de petrol s-a diminuat, cel puțin vizual”, a declarat ministrul în cadrul unei emisiuni.

În același timp, autoritățile continuă intervențiile pentru a împiedica răspândirea substanțelor petroliere pe cursul râului, inclusiv spre centrul țării. Gheorghe Hajder spune că sunt instalate bariere speciale și filtre absorbante menite să oprească și să colecteze poluantul.

„Continuăm cu instalarea barajelor de protecție și a filtrelor absorbante, ca să ne asigurăm că această substanță nu se scurge în centrul Republicii Moldova. Filtrele au capacitatea de a fi impermeabile la apă, dar în același timp stochează această substanță petrolieră. Zilele următoare ele vor fi schimbate și înlocuite cu alte filtre. O parte din localitățile din nordul țării au rămas fără apă”, a mai spus Gheorghe Hajder.

Potrivit lui, autoritățile ucrainene au anunțat că sursa poluării a fost deja oprită.

„Partea ucraineană ne-a dat garanții că sursa de poluare a fost stopată. Analizele de laborator spun că este vorba de o substanță petrolieră, nu sunt depistate metale grele sau alte metale periculoase pentru sănătate. Am trimis probe la laboratoare din România pentru a ne spune exact ce conține această substanță petrolieră”, a conchis ministrul Mediului.