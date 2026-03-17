Moment istoric la Bruxelles: Republica Moldova deschide negocierile tehnice pentru ultimele trei clustere de aderare la UE

Republica Moldova marchează o nouă etapă fundamentală în parcursul său european. Marți, 17 martie, la Bruxelles, vor fi lansate oficial negocierile tehnice pentru ultimele trei grupuri de capitole (clustere) de aderare. Anunțul a fost confirmat de Nicu Popescu, emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice al președintei Maia Sandu, subliniind continuitatea eforturilor de integrare ale țării, transmite moldpres.md

Evenimentul de la Bruxelles va fi marcat de o declarație comună susținută de viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și comisara europeană pentru Extindere, Martha Kos, care vor oficializa deschiderea acestor dosare complexe şi importante.

O abordare echilibrată: pași tehnici vs. așteptări politice

În cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, Nicu Popescu a îndemnat la o analiză matură și echilibrată a procesului. Deși deschiderea acestor capitole reprezintă un succes diplomatic și administrativ, fostul ministru de externe a precizat că integrarea este un maraton de durată, compus din mii de acțiuni specifice.

„Aceste negocieri tehnice contează, sunt un pas important și un lucru foarte bun. În același timp, procesul trebuie privit echilibrat, fără a fi dramatizat sau prezentat excesiv triumfalist. În Republica Moldova s-au făcut mulți pași și până acum – au fost adoptate măsuri necesare, s-a ajustat acquis-ul comunitar și s-au implementat reforme, iar acest ritm va trebui menținut și în perioada următoare”, a punctat Nicu Popescu.

De la screening la monitorizare complexă

După lansarea de marți, Comisia Europeană va trece la o etapă de monitorizare riguroasă și complexă. Experții europeni vor evalua progresul realizat de autoritățile de la Chișinău pentru fiecare capitol în parte, verificând conformitatea legislației naționale cu standardele europene.

Această evoluție vine pe fondul unui progres constant înregistrat pe parcursul ultimului an. Amintim că, în decembrie 2025, sub Președinția daneză a Consiliului UE, blocul comunitar a confirmat oficial că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea tuturor celor șase clustere de negocieri, recunoscând astfel calitatea reformelor demarate.

Structura negocierilor: 35 de capitole pentru transformarea statului

Procesul de aderare nu este doar un demers politic, ci o reorganizare totală a statului. Cele 35 de capitole de negociere sunt structurate în șase clustere tematice care vizează domenii esențiale: de la reforma justiției și drepturile fundamentale, până la politici economice, mediu, transporturi și energie.

Alinierea la aceste standarde va asigura Republicii Moldova nu doar apartenența la piața unică europeană, ci și consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, oferind cetățenilor un nivel de trai și de siguranță comparabil cu cel al statelor membre ale Uniunii Europene.

Arhitectura integrării: cele șase clustere ale negocierilor de aderare

Procesul de aliniere a Republicii Moldova la standardele europene este împărțit în 35 de capitole, grupate strategic astfel încât transformarea statului să fie una sistemică.

1. Clusterul Valori Fundamentale (The Fundamentals) Acesta este cel mai important grup de capitole și este primul care se deschide și ultimul care se închide. El reprezintă „fundația” pe care se construiește apartenența la UE. Negocierile aici vizează reforma justiției, lupta împotriva corupției, drepturile fundamentale ale omului, libertatea presei și funcționarea instituțiilor democratice. Tot aici sunt incluse standardele privind achizițiile publice, statistica și controlul financiar. Fără progrese solide în acest cluster, negocierile pe celelalte domenii pot fi suspendate.

2. Clusterul Piața Internă Acest grup de capitole pregătește economia Republicii Moldova pentru a face față concurenței pe cea mai mare piață comună din lume. Narativul acestui cluster se concentrează pe libera circulație a bunurilor, a lucrătorilor, a serviciilor și a capitalului. Include, de asemenea, politici privind proprietatea intelectuală, dreptul societăților comerciale, serviciile financiare și protecția consumatorilor. Este capitolul care, odată finalizat, va permite produselor și specialiștilor moldoveni să circule fără bariere în UE.

3. Clusterul Competitivitate și Creștere Incluzivă Aici accentul se pune pe dezvoltarea economică durabilă și pe modernizarea socială. Capitolele din acest grup acoperă politica digitală și mass-media, impozitarea, politica economică și monetară, precum și politicile sociale și de ocupare a forței de muncă. Tot aici regăsim educația și cultura, dar și politica industrială și antreprenorială. Scopul este crearea unui mediu de afaceri vibrant și a unui sistem social care să reducă inegalitățile.

4. Clusterul Agenda Verde și Conectivitate Durabilă Acesta este grupul de capitole care transformă modul în care o țară își gestionează resursele și infrastructura. Negocierile vizează politica de transport (rutier, feroviar, aerian), securitatea energetică și tranziția către energia regenerabilă. Un punct central îl reprezintă capitolul Mediu și Schimbări Climatice, care impune standarde stricte de protecție a naturii și de gestionare a deșeurilor, aliniind Moldova la obiectivele Pactului Verde European.

5. Clusterul Resurse, Agricultură și Coeziune Acest cluster are un impact direct asupra zonelor rurale și a fermierilor. El include capitolele privind agricultura și dezvoltarea rurală, siguranța alimentară și politica veterinară, precum și pescuitul. Un rol crucial îl joacă Politica Regională și coordonarea instrumentelor structurale, care reprezintă mecanismul prin care Republica Moldova va învăța să gestioneze fondurile europene pentru a reduce diferențele de dezvoltare dintre Chișinău și restul regiunilor țării.

6. Clusterul Relații Externe Ultimul grup se concentrează pe rolul Republicii Moldova pe scena internațională în calitate de viitor membru UE. Acesta acoperă relațiile comerciale externe (acordurile cu alte state și organizații) și, cel mai important, Politica Externă, de Securitate și Apărare Comună. Prin acest cluster, Republica Moldova își armonizează pozițiile diplomatice cu cele ale blocului comunitar, asigurând o voce unitară în fața provocărilor globale.