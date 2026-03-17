Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a nimicit 9.306 kilograme de ardei de import

   Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că, în cadrul controlului consolidat la punctul de trecere a frontierei Leușeni, efectuat conform Ordinului nr. 51 din 08.02.2023, a fost depistat un lot neconform de ardei de import, în cantitate de 9 306 kg.
  În urma analizelor de laborator, în produs a fost depistată depășirea limitei maxime admise  pentru reziduul de pesticide Buprofezin. nLotul respectiv nu a fost admis pentru plasare pe piața Republicii Moldova. Conform procedurilor legale, produsul a fost supus nimicirii, fiind întreprinse măsurile necesare pentru eliminarea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor.
  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor continuă monitorizarea strictă a produselor importate, în vederea asigurării respectării cerințelor de siguranță alimentară și protejării sănătății consumatorilor.

