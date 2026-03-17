Turnul de apă din satul Iliciovca a fost avariat. Poliția: Găurile au fost produse de gheața căzută pe construcția metalică

Turnul de apă din satul Iliciovca a fost deteriorat. Imagini cu găuri în construcția metalică și apă care se scurge au fost distribuite în mediul online, iar explicații la cele întâmplate există două.

Prima: găurile ar fi fost provocate de bucăți de gheață care au perforat pereții construcției, veită din partea ofițerului de presă a Inspectoratului de Poliție Florești, Lilia Harea, scrie agora.md Și a doua: în perioada serilor 13-16 martie persoane necunoscute au tras cinci focuri de armă în turnul de apă din satul Iliciovca, transmite nordnews.md

Poliția investighează cauzele incidentului.

 

 


OdN
OdN
