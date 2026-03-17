Dumitru Vartic a depus plângere penală împotriva a două spitale și speră că adevărul va fi stabilit

Astăzi am fost nevoit să depun o plângere penală pentru a cere autorităților să clarifice toate circumstanțele legate de tragedia prin care trece acum familia mea, scrie pe pagina sa de Facebook, Dumitru Vartic.

Pierderea soției mele este o enormă durere pe care cu greu o pot exprima în cuvinte. Ea rămâne mama copiilor noștri. Indiferent de greutățile prin care am trecut ca familie, această pierdere rămâne una profundă și ireparabilă.
În aceste momente grele și pline de calomnii consider că singura cale corectă este ca adevărul să fie stabilit prin mijloace legale și obiective. De aceea am solicitat organelor competente să examineze toate circumstanțele și toate informațiile relevante.
În același timp, consider că este important ca autoritățile să verifice dacă, în toate etapele în care soția mea a primit sau nu a primit îngrijiri medicale, au fost respectate toate procedurile și dacă au fost întreprinse toate măsurile necesare. Dacă vor fi constatate eventuale neglijențe sau inacțiuni, acestea trebuie clarificate în mod obiectiv și tratate conform legii.
Rog respectuos presa și opinia publică în memoria soției mele să manifeste înțelegere și responsabilitate față de tragedia prin care trece familia noastră, care îi afectează în primul rând pe copiii noștri.
Am încredere că adevărul va fi stabilit, iar memoria soției mele va fi tratată cu respect și demnitate.

