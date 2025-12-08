Ziua persoanelor cu dizabilități, despre bunătate și empatie – activitate de sensibilizare a tinerei generații

Recent, la Gimnaziul „Viorel Ciobanul” din satul Șuri s-a desfășurat un eveniment cu impact pentru comunitate, de Ziua persoanelor cu dizabilități, fiind parte a proiectului de sensibilizare „Să educăm copiii pentru diversitate”, organizată și în cadrul Decadei educației pentru cetățenie democratică și drepturile omului.

Evenimentul a avut ca scop sprijinirea persoanelor cu dizabilități și dezvoltarea empatiei, înțelegerii și acceptării în rândul elevilor. Activitatea a fost coordonată de Nelea Avasiloae, director adjunct pentru educație și cadru didactic de sprijin, care a început cu un discurs, adresat elevilor, despre persoanele cu dizabilități, explicând provocările cu care acestea se confruntă și importanța sprijinului din partea comunității.

Prev 1 of 2 Next

Elevii au participat la un joc interactiv, prin care fiecare s-a prezentat și a menționat o calitate ce începe cu prima literă a numelui său, încurajând comunicarea și încrederea în sine.

Un moment special al activității a fost povestea „Băiatul cu doi ochi”, ce prezintă un copil cu doi ochi care trăiește pe o planetă unde toți ceilalți au unul singur. Prin această istorioară, elevii au fost îndemnați să-și imagineze că sunt în locul băiatului și să reflecteze asupra modului în care ar dori să fie tratați oamenii diferiți de ceilalți. Elevii și-au exprimat impresiile, vorbind despre respect, acceptare și empatie.

A urmat jocul interactiv „Câmpul iluminat”, în cadrul căruia unui voluntar i-au fost legați ochii, urmând să fie ghidat de colegi.

Activitatea a demonstrat cât de dificil poate fi pentru persoanele nevăzătoare să se orienteze și cât de important este sprijinul celor din jur. La final, elevii au vizionat filmul „Maria și băiatul paralizat – iubirea aproapelui”, o poveste emoționantă despre solidaritate, iubire și ajutor reciproc.

Prin această activitate, elevii gimnaziului au învățat lecții valoroase despre diversitate, bunătate și sprijinul față de persoanele cu dizabilități, contribuind la formarea unei comunități școlare mai tolerante, mai unite și mai empatice.

Evelina PÂNZARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Șuri)