Inspectoratul de Poliție Soroca și Poliția de Frontieră combat braconajul și tăierile ilicite de masă lemnoasă

 În acest weekend, Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca , în colaborare cu Poliția de Frontieră a Republicii Moldova și inspectorii de mediu, au desfășurat acțiuni comune de prevenire și combatere a braconajului, precum și a tăierilor ilegale de masă lemnoasă.

  Activitățile au avut ca scop protejarea fondului silvic, menținerea echilibrului ecologic și descurajarea faptelor ce afectează fauna și flora din regiune. Pe parcursul misiunilor, echipele mixte au efectuat patrulări și verificări în zonele cu risc sporit, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, transmite Inspectoratul de Poliție soroca.
  Totodată, au fost purtate discuții informativ-preventive și instructive cu localnicii, precum și cu membrii Asociației de Vânători, fiind subliniată importanța respectării legislației și a protejării resurselor naturale.
 Reamintim că braconajul și tăierile ilicite de păduri constituie încălcări grave ale legii și sunt sancționate conform legislației în vigoare.
Protejăm împreună natura!

