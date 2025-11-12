Ziua Internațională Origami – artă, creativitate și terapie prin hârtie

Ieri, în incinta Centrului de Creație Florești, a fost marcată Ziua Internațională Origami. Activitatea a reunit copii pasionați de artă și meșteșuguri, coordonați de pedagogii instituției, care le-au explicat istoria și semnificația acestei arte japoneze vechi de secole. Micii participanți au transformat simplele foi de hârtie în adevărate opere de artă – fluturi, păsări, inimi, flori și forme geometrice – descoperind frumusețea procesului pas cu pas.

Potrivit specialiștilor, origami nu este doar o activitate artistică, ci și o formă de terapie. Prin plierea și modelarea hârtiei, copiii își dezvoltă atenția, coordonarea ochi-mână, răbdarea și creativitatea, dar și încrederea în propriile abilități. În același timp, această activitate contribuie la reducerea stresului, oferind o stare de calm și echilibru emoțional.

„Origami este o artă care educă și liniștește. Fiecare pliere devine un pas spre concentrare, armonie și exprimare liberă prin formă și culoare”, au menționat organizatorii evenimentului.

Ziua Internațională Origami, marcată anual la 11 noiembrie, are scopul de a promova pacea, răbdarea și frumusețea lucrurilor simple, amintindu-ne că dintr-o simplă bucată de hârtie se pot naște emoții, idei și zâmbete.

