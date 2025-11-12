Lansarea Clubului Civic pentru Tinerele Rome la Soroca / VIDEO

La Biblioteca Municipală „Mihai Sadoveanu” din Soroca a avut loc lansarea Clubului Civic pentru Tinerele Rome, o inițiativă care își propune să creeze un spațiu sigur și deschis pentru dialog, dezvoltare personală și implicare civică.

Proiectul este implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu UN Women Moldova și cu sprijinul financiar al Elveției, fiind realizat la nivel local de Biblioteca Municipală „Mihai Sadoveanu” și Asociația de Băștinași „Cu drag pentru Soroca”.

În cadrul întâlnirii, tinerele au discutat despre cum pot deveni voci active în comunitate, despre egalitatea de șanse, implicarea civică și curajul de a vorbi deschis despre provocările cotidiene.

Formatoarea Diana Tanas a menționat: „Am avut o misiune importantă – am lansat Clubul fetelor rome, care va fi axat pe abilitarea acestora în mai multe domenii esențiale, precum drepturile omului. Considerăm că este foarte important ca aceste tinere să se facă auzite în comunitate și să devină active în viața socială.”.

Diana Tanas a vorbit, de asemenea, despre importanța participării active în treburile comunității publice, despre încurajarea implicării civice, solidaritate și promovarea egalității de gen.

La rândul său, Viorica Gaja, șefa Bibliotecii Municipale „Mihai Sadoveanu” și coordonatoarea locală a proiectului, a subliniat: „Scopul proiectului este să ne apropiem unii de alții, să vedem biblioteca ca pe un prieten. Ne dorim ca tinerii să știe că atunci când au o problemă pot veni la bibliotecă și vor fi ajutați.”.

Ea a mai adăugat că biblioteca își propune să devină un centru de sprijin și colaborare pentru toți cei care doresc să contribuie la schimbări pozitive în comunitate.

Prin lansarea acestui club, Biblioteca Municipală din Soroca devine mai mult decât un loc al cărților – devine un spațiu al solidarității, al dialogului și al formării civice, unde tinerele rome își pot descoperi vocea și pot construi împreună o comunitate mai puternică și mai incluzivă.

Reporter MoJo: Marian Ceban

Reporter MoJo: Marian Ceban