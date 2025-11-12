O femeie a fost lovită aseară de o mașină la Soroca: șoferița trează, victima beată / VIDEO

De către
OdN
-
0
788

Aseară după ora 19:00, pe strada Calea Bălțiului din municipiul Soroca a avut loc un accident rutier cu implicarea unui pieton. O femeie în stare de ebrietate a fost lovită de o mașină în timp ce trecea drumul în afara trecerii pentru pietoni.

La fața locului au venit două echipaje de poliție și o ambulanță. Șoferița nu era în stare de ebrietate, iar victima a fost dusă la Spitalul Raional Soroca. Fiindcă nu avea nimic grav în afară de câteva zgârâieturi, a plecat acasă.

Organele de drept urmează să examineze situația pentru a stabili gradul de responsabilitate al șoferiței și a femeii accidentate. Totodată poliția atenționează șoferii și pietonii să fie atenți pentru a evita astfel de situații.


Articolul precedentDeputații cu datorii în justiție: de la onoarea pătată și contravenții la fapte penale
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.