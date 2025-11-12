O femeie a fost lovită aseară de o mașină la Soroca: șoferița trează, victima beată / VIDEO

Aseară după ora 19:00, pe strada Calea Bălțiului din municipiul Soroca a avut loc un accident rutier cu implicarea unui pieton. O femeie în stare de ebrietate a fost lovită de o mașină în timp ce trecea drumul în afara trecerii pentru pietoni.

La fața locului au venit două echipaje de poliție și o ambulanță. Șoferița nu era în stare de ebrietate, iar victima a fost dusă la Spitalul Raional Soroca. Fiindcă nu avea nimic grav în afară de câteva zgârâieturi, a plecat acasă.

Organele de drept urmează să examineze situația pentru a stabili gradul de responsabilitate al șoferiței și a femeii accidentate. Totodată poliția atenționează șoferii și pietonii să fie atenți pentru a evita astfel de situații.